De qué telenovela mexicana se sacó el famoso meme de Maldita Lisiada

Las telenovelas siempre marcan un antes y un después en la televisión. Algunas por sus sorprendentes historias y otras por sus escenas tan icónicas, las cuales se mantienen vivas a través de las redes sociales. Como es el caso de “Maldita lisiada“, la célebre frase que Itatí Cantoral dijo en la telenovela María la del barrio.

Dicha frase se convirtió en un meme. Los usuarios la utilizan en las redes sociales, y también se convirtió en un sticker en WhatsApp. No exista persona que no la haya utilizado aunque sea una vez en su vida.

Itatí Cantoral, se convirtió en una famosa actriz y formó parte de diferentes producciones de la pequeña pantalla. Aunque se destacó en varias producciones, su personaje Soraya Montenegro siempre será uno de sus mejores trabajos.

¿Dónde surgió “Maldita lisiada“?

"Maldita lisiada" salió a la luz en María la del barrio, una telenovela muy exitosa que forma parte de la Trilogía de las Marías. Por supuesto, el elenco estuvo encabezado por Thalía, quien brilló en la piel de la protagonista.

Aunque la cantante se ganó el corazón de la audiencia, Itatí Cantoral se convirtió en un ícono de la pantalla latinoamericana como Soraya Montenegro. La principal villana de la historia se adueñó de los aplausos en un abrir y cerrar de ojos.

Dicha frase surgió en una escena que no ha pasado desapercibida. Todo comienza cuando Alicia, interpretada por Yulianna Peniche, se encontraba en su silla de ruedas y estaba recibiendo un beso de Nandito, interpretado por Osvaldo Benavides.

Mientras los jóvenes se besan apasionadamente, Soraya ingresa a la habitación. Al ver esta escena, la villana de la historia grita la frase más famosa de la telenovela: “¿Qué haces besando a la lisiada? (...) Maldita lisiada”.

Este momento se hizo famoso en la pequeña pantalla, pero también en las redes sociales. Con el paso del tiempo, la icónica frase de Itatí Cantoral comenzó a ser utilizada tanto como una expresión y como un meme.

De acuerdo a declaraciones de la actriz, esta escena no fue improvisada sino todo lo contrario. Estaba escrita en el guión de María la del barrio. En aquel entonces, la actriz tenía solo 20 años y aún no era tan famosa, por lo tanto no podía cambiar los diálogos.

Soraya y la inolvidable frase hicieron que la actriz se hiciera conocida en diferentes países. Han pasado más de 25 años desde el lanzamiento de la telenovela, pero “Maldita lisiada“ sigue siendo recordada. Tal es así, que formó parte de una promo de Orange is the new black.

¿Has visto María la del barrio?