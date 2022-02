El guapo esposo que Betty La Fea se ganó en la vida real

Ana María Orozco, la actriz colombiana que protagonizó “Yo soy Betty, la fea”, ha tenido una vida llena de romances y amores apasionados. Alejada de lo que su personaje transmitía, esta mujer en la vida real es una persona muy segura que ha conquistado a algunos de los hombres más guapos.

En 1995 conoció a Julián Arango mientras grababan la telenovela “Tiempos difíciles”, de quién se enamoraría tiempo después y con quien se casaría. Todo parecía que venía bastante bien, incluso era una de las parejas preferidas del público, pero cuando comenzaron el proyecto de “Yo soy Betty, la fea” todo se comenzó a desmoronar y finalmente se divorciaron.

El guapo esposo de Ana María Orozco

Después de haber tenido una mala experiencia en el amor, Ana María Orozco le dio una nueva oportunidad a su corazón. Se enamoró de Martín Quaglia, un músico colombiano muy guapo, con quien se casó. De ese amor nacieron Lucrecia, en el 2004, y Mía, en el 2009.

En un momento la pareja decidió irse a vivir a Argentina en donde Ana María Orozco solamente se dedicaba a sus hijas. Aunque un tiempo después decidió retomar su carrera como actriz, y realmente le fue muy bien.

Tras ocho años juntos, decidieron finalizar su matrimonio en 2013.

Su romance 2.0 con Maxi Ghione

Ana María Orozco y Maxi Ghione se conocieron en el 2014 durante las grabaciones de “Somos familia”. En un primer momento intentaron mantener su romance en secreto aunque les fue casi imposible tras ser captados en más de una ocasión tras las cámaras.

Algo que diferenciaba mucho a esta pareja del resto de los famosos es que se gritaban su amor a los cuatro vientos a través de Twitter. Él escribía frases como: “Te encontré sin buscarte, mi amor”, “¿No podés salir unos minutos de mi cerebro, ¿por favor?”, “Sos más fuerte que el alplax” y “Tu risa, amor, no me deja dormir”, siempre arrobándola a ella para que no quedara ningún tipo de duda para quien estaban dirigidos.

Incluso le hizo una propuesta de matrimonio en tan solo 140 caracteres, escribiendo: “Mi amor @orozcoanaok: ¿querés casarte conmigo? Te juro que si aceptas seremos novios para siempre, mi negra bogotana”.

Tras un intenso romance y sin que nadie lo imaginara, Maxi Ghione anunció, como no podía ser de otra manera, a través de su cuenta de Twitter que su relación con Ana María Orozco había finalizado: “Es oficial: Ana María Orozco y yo ya no tenemos ninguna relación. Fue muy lindo. Y así es la vida. Un abrazo?”.

¿Cuál de los tres hombres de Ana María Orozco te parece más su mejor pareja?