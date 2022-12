La misteriosa actitud de Britney Spears que alarmó a sus seguidores

La artista y cantante, Britney Spears viene de celebrar su cumpleaños número 41 a puro amor acompañada por Sam Asghari a puras velas, flores, chocolates, globos y mensajes cariñosos, sin embargo su cuenta de Instagram se encuentra totalmente inactiva.

Fuente: Imagen / Captura

Brit brilla por su ausencia.

Sucede que como bien hemos dicho previamente muchos artistas deciden temporalmente dejarla de lado para presentar proyectos o simplemente porque se alejan completamente del mundo de las redes y el contacto con diferentes usuarios como fue el caso de Tom Holland, quién únicamente se conecta por cuestiones de su fundación.

La curiosa ida de Britney se hizo eco en Twitter

Las redes dieron de que hablar y es por ello que te compartimos algunas de las repercusiones que surgieron en el icono del pajarito…

Fuente: Imagen / @rigerdish

"Llamar a las autoridades porque falta el Instagram de Britney Spears", Twitter @ringerdish en modo meme.

Otros haciendo alusión a que hay algo raro detrás...

Fuente: Twitter / @brbarad41992473

"Dónde está Britney?? Soy de Brasil, alguien sabe si a nuestra querida Britney le hackearon o desactivada Instagram?", preguntó el user @brbarad41992473.

Muchas especulaciones luego del hate que ha recibido por subir una foto recordando a su hermana Jamie Lynn Spears, pero ello no es todo el presente de Britney sigue siendo un misterio y tiene más por contactar.

Cerca de un nuevo proyecto

En las últimas horas se supo que el próximo año Britney Spears se reencontrará con su público para hacer ‘Once upon a One More Time’, un musical en el que repasará sus grandes éxitos y que los fanáticos podrán acceder a partir del 22 de junio para verla en el Teatro Marquis.

Fuente: Imagen / GTRES

El gran regreso.

Allí y según sus productores: James Nederlander y Hunter Arnold, quienes no quisieron adelantar mucho, pero que confirmaron que cantará tres de sus grandes éxitos: Oops I did it again, Lucky y Circus.

La princesa del pop vuelve a por todo!