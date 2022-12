Test visual: encuentra la figura perdida y descubre qué tipo de personalidad tienes

Hoy traemos un test visual ideal para descubrir aspectos sobre tu personalidad, que es muy simple así que lo puede resolver cualquier persona. No se necesita demasiada reflexión, solo deberás observar una imagen y dependiendo la primera figura que veas, este reto podría revelar aspectos ocultos sobre tu forma de ser.

Test visual, imagen de archivo.

Un test de personalidad es una especie de cuestionario u otro instrumento específicamente diseñado para revelar aspectos sobre el carácter o los aparatos psicológicos de una persona. En la actualidad se pueden utilizar en diversos contextos: para selección de personal, en terapia, en planificación de carrera, así como también pueden ser utilizados en otras situaciones.

Cabe aclarar de antemano que el test visual de hoy no tiene carácter diagnóstico, así que si quieres información sobre tu personalidad, lo mejor es acudir a un psicólogo o a un especialista en el tema. Esta actividad es simplemente para pasar un rato divertido y compartir las respuestas con tus amigos o familiares.

Volviendo a lo que nos compete, para resolver este reto deberás observar la imagen y prestar atención a la primera figura que se aparezca delante de tus ojos. No tienes que reflexionar ni pensar demasiado, porque no hace falta. Simplemente tienes que poner la mente en blanco y después mirar la placa que aparece a continuación. Debes quedarte con lo primero que haya captado tu atención.

Test visual: ¿Qué es lo primero que ves? Imagen de businessinsider.es

Respuestas:

Si has visto la clave de sol significa que eres una persona sumamente creativa y meticulosa. Por esta razón te cuesta creer lo que dicen los demás y siempre estás prestando atención para ver si te dicen la verdad. Esto no significa que no confíes en ellos, solo que te gusta confirmar por ti mismo si lo que te cuentan es cierto.

A pesar de que no eres iluso, crees fielmente en el amor verdadero, ese que es para toda la vida. Por otro lado, jamás podrías pensar en cometer una infidelidad, así que tampoco perdonarías una. Eres muy generoso con tus allegados y siempre te encuentras ayudando a los demás.

En el caso de que hayas visto un pájaro quiere decir que eres una persona que se guía por los sueños. Por eso, en muchas ocasiones no estás parado con los pies sobre la tierra y te encuentras alejado de la realidad. A veces tiendes a pensar más en las situaciones que te gustaría que pasaran.

Asimismo, te propones objetivos y metas que pueden llegar a estar fuera de tu alcance o que son casi imposibles. Por otro lado, no crees que las personas tengan malas intenciones, así que muchas veces pareces ingenuo frente a los demás, debes tener cuidado.