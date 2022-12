Test visual navideño: solo el 5% de los usuarios resuelve el reto en menos de 10 segundos

Llegó la Navidad y junto con esta celebración, por supuesto un nuevo test visual para que resuelvas en tu tiempo libre. Entre la maratón de películas, los villancicos y las deliciosas comidas, guárdate un momento para resolver este reto viral navideño. Se trata de una actividad que hace un tiempo atrás se ha viralizado en las redes sociales y por supuesto, tiene un condimento festivo.

Los test visuales ponen a prueba todas tus capacidades, tu sistema de visión e incluso tu paciencia. Son ideales para resolverlos cuando quieres matar el tiempo libre porque estas aburrido. Asimismo, es muy divertido compartir y comparar los resultados con tus amigos y familiares. Por otro lado, estos retos son de gran utilidad para poner a trabajar tus centros cerebrales, así como también mantener tu mente ocupada y entrenada.

El test de hoy es una actividad bastante simple y sencilla, pero tiene una dificultad: el tiempo. Tienes que observar la imagen y encontrar a dónde está el calcetín y el gorro original de Santa Claus: de color rojo con detalles en blanco. No te relajes porque solo tienes 10 segundos para hallar lo que buscas. A pesar de que parece difícil, no es imposible así que mantén la calma.

Test visual: Encuentra el calcetín y el gorro de Santa Claus. Imagen de dudolf.com

Si no pudiste encontrar el gorro y el calcetín de Santa Claus en menos de 10 segundos no te desanimes, tienes que seguir practicando con más retos visuales y pronto tendrás la visión de un halcón. Por otro lado, si directamente no encontraste ninguna de las dos figuras no te preocupes, a continuación colocaremos una placa con la respuesta.