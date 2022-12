El test visual que revela tus sueños y metas más profundas

Los test visuales de personalidad son una forma inusual, divertida y rápida de descubrir rasgos de nuestra forma de ser. Por eso hoy traemos una actividad bastante sencilla, para que puedas conocer secretos sobre tu carácter e intercambiar los resultados con tus amigos. Cabe aclarar que esta prueba no tiene carácter diagnóstico, es simplemente para entretenerse un rato.

Los test de personalidad son un instrumento estandarizado diseñado específicamente para revelar aspectos psicológicos de un individuo. Los primero fueron desarrollados en 1920 y hoy en día se han convertido en una gran industria que genera millones de dólares al año y se pueden utilizar en varios contextos.

En la actividad de hoy deberás observar una imagen y prestar atención a la primera figura que se cruce ante tus ojos. No es necesario que te pongas a reflexionar y tampoco es necesario que saques conclusiones. Intenta relajarte y observa la imagen, porque lo primero que se aparezca ante ti, revelará aspectos sobre tu personalidad.

Test visual: ¿Qué es lo primero que ves? Imagen de elespanol.com

Respuestas:

Si lo primero que viste fue un burro quiere decir que tus metas en la vida pasan por tener una familia, pareja, hijos y quizás una mascota para compartir el día a día. Conseguir este objetivo no es tarea sencilla y si ya lo lograste tampoco es fácil gestionarlo. Es totalmente normal que haya momentos difíciles con la familia, siempre tienes que recordar que estás cumpliendo tu sueño de cuando eras pequeño.

Por otro lado, si observaste una foca quiere decir que desde pequeño has soñado con tener una exitosa carrera profesional, pero en un trabajo poco común y no tradicional. Has querido destacar y puede que lo hayas conseguido, pero en la realidad no lo estás disfrutando del todo. Por eso es importante que te pares a pensar un poco y reflexiones sobre esto. Recuerda que has cumplido un sueño, así que debes sentirte satisfecho y celebrarlo.