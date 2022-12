Dónde conoció Julio Iglesias a la madre de Javier Sánchez Santos, su supuesto hijo no reconocido

El cantante, compositor, músico, productor, exfutbolista, abogado y empresario español Julio Iglesias es padre de ocho hijos: Chábeli Iglesias, Julio Iglesias, Jr., Enrique Iglesias Preysler, Miguel Alejandro Iglesias, Rodrigo Iglesias, Victoria Iglesias, Cristina Iglesias y Guillermo Iglesias.

Además, desde hace tiempo viene reclamando su paternidad Javier Sánchez Santos, hijo de la bailarina portuguesa María Edite Santos. Y, ¿dónde se vio por primera vez con esta mujer? "Nos conocimos en 1975, en la sala de fiestas Las Vegas de Sant Feliú de Guixols donde los dos trabajábamos", contó la artista a La Razón.

Javier Sánchez Santos y María Edite Santos / STRINGER - REUTERS

Y añadió: "Le gusté y me fue a ver a mi camerino. Iba detrás de mí. Su insistencia, aunque al principio me negué a un encuentro, me convenció. Ya estaba casado con Isabel Preysler, pero él me lo ocultó. En nuestra primera cita hicimos el amor y creo que fue esa misma noche cuando me dejó embarazada".

"Era cariñoso, sus miradas indicaban algo que luego no fue. Desapareció de mi vida totalmente y ni tan siquiera pude contactar con él para contarle que esperábamos un hijo. Me quedé sin dinero. Mi situación era angustiosa. Fui a dar a luz sola y salí del hospital con mi hijo en brazos igual de sola. Julio me destrozó la vida, pero mi hijo Javier me ha compensado del todo el sufrimiento, porque es maravilloso", contó.

Javier Sánchez Santos, supuesto hijo de Julio Iglesias

Tal como contó, Santos vivió una vida muy dura luego de quedar embarazada. "Javier y yo lo hemos pasado muy mal: hambre, penurias, sufrimiento, llantos… Mi madre no quiso que volviera a Portugal con mi familia, no concebía que fuera madre soltera… Le preocupaba el qué dirían", señaló la bailarina al medio español.