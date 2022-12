Así era un día normal en el set de Wednesday para Jenna Ortega

Wednesday (Merlina o Miércoles) logró batir el récord que tenía Stranger Things y posicionarse como uno de los contenidos más vistos de Netflix. La producción está dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega, quien le da vida a la excéntrica hija mayor del particular y famoso matrimonio Addams.

La serie se centra en esta adolescente y sus años como estudiante de secundaria en la Academia Nevermore, donde intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa ola de asesinatos de los ciudadanos de la ciudad y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia, todo mientras navegaba por sus nuevas relaciones.

Jenna Ortega como Merlina Addams

Para el rodaje, Ortega tenía unos horarios complicados. En diálogo con Teen Vogue, contó: "Un día normal en el set de Merlina era despertarme a las 4:30 a.m., luego me recogían como a las 5:20 a.m., entonces debía vestirme, después me llevaban al área de maquillaje y solo después podía ir directamente al set para comenzar a grabar. Hacíamos eso durante 12 horas al día, entonces comíamos cada vez que podíamos, porque también debía practicar mis escenas de acción y tomar clases de cello, así terminaba mi día y volvía a casa".

Wednesday

Y acerca de la construcción de su personaje, la actriz, señaló: "Las primeras dos semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadee en absoluto y Tim dijo: ‘No quiero que parpadees más’".

"Lo que pasa con el parpadeo es que no me di cuenta de que no lo estaba haciendo. Simplemente sucedió. Porque cada vez que comenzamos una toma, reiniciaba mi cara, dejaba caer todos los músculos de mi rostro y a Tim realmente le gustaba esa mirada tipo Kubrick en la que veía a través de mis cejas", agregó Ortega.