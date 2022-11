La romántica historia de amor de Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Colson Baker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, representan una de las parejas del momento. Desde la aparición en alfombras rojas, las osadas publicaciones en sus redes sociales y algunas sesiones de fotos que han protagonizado en el pasado, han causado controversia, pues saben como llamar la atención. Por esta razón, te contamos como surgió la historia de amor.

Megan y Machine, cruzaron sus caminos allá por el 2020, debido a que trabajaron en la película 'Midnight in the Switchgrass', sin embargo esa no fue la primera vez que se vieron. Según revelaron en una entrevista a 'GQ' British, se vieron por primera vez en una fiesta en Los Angeles, hace algunos años atrás. El primer encuentro no fue gran cosa, de hecho Megan aseguró: "Era una criatura alta, rubia y fantasmal". Tal como expresó la actriz uno de sus recuerdos es haberle dicho "hueles a marihuana", por lo que él respondió "Soy toda hierba". Esa fue toda la interacción que tuvieron aquella vez.

La actriz estuvo casada durante casi 15 años con el actor Brian Austin Green, con quien comparte 3 hijos en común. Sin embargo como pasa con muchas relaciones, con el paso del tiempo se fue desintegrando. Según contó su expareja ella volvió de un viaje de trabajo y se dio cuenta que durante aquella experiencia se sintió como ella misma, así que pusieron punto final a su matrimonio.

Luego en 2020 Megan y Machine tuvieron la oportunidad de conocerse en el set de grabación y allí fue cuando todo empezó. En un primer momento la producción tuvo algunos problemas, pues la pandemia de Covid-19 los obligó a frenar todo, por lo que durante ese tiempo pudieron conocerse aun más. En ese entonces la actriz salió en un videoclip del rapero 'Bloody Valentine' y rápidamente los fanáticos notaron la conexión entre los dos.

En julio de ese mismo año la pareja hizo oficial su noviazgo, y Kelly escribió en sus redes sociales unas románticas palabras junto a una foto en blanco y negro: "Esperé la eternidad para encontrarte de nuevo". A partir de allí, comenzaron a hacer apariciones en público, a desfilar por diferentes alfombras rojas y a acudir a eventos sociales juntos, pues era la primera etapa del romance, así que se mostraban más enamorados que nunca.

En una entrevista para el podcast 'Give Them Lala... With Randall', Megan habló sobre el comienzo de su historia de amor y reveló que cuando supo que supo que Machine iba a participar en la película le vino un extraño sentimiento acerca del futuro. "Lo sabía, podía sentir que me iba a pasar algo salvaje de ese proyecto, pero aún no estaba segura de qué. Simplemente lo sentía, en el fondo de mi alma, que algo estaba pasando", reveló.

Con el paso del tiempo ambos decidieron dar un paso más y el 11 de enero de este año compartieron un video que sorprendió a todos. Megan publicó un clip donde su Colson se arrodillaba para pedirle matrimonio y ella por supuesto aceptaba la propuesta. Desde aquél momento los dos se han mostrado más juntos que nunca y compartiendo muchas experiencias juntos.