El vergonzoso incidente que ocurrió en una cita de Chris Evans

Recientemente Chris Evans fue nombrado el hombre más sexy del 2022, según la revista People. Por esta razón, la actriz Jana Kramer salió a dar una confesión un poco graciosa un poco vergonzosa sobre una situación que vivió con él hace muchos años atrás. "Todavía estoy mortificada por como terminaron las cosas", expresó la mujer de 38 años.

Jana Kramer, imagen de Español news24viral.

Jana es una actriz y cantante de música country que se hizo conocida luego de participar en 'One Tree Hill', la serie de televisión. En la actualidad tiene un podcast llamado 'Whine Down with Jana Kramer' y en el episodio que lanzó el 14 de noviembre contó una anécdota que vivió con el hombre más sexy del mundo, durante una cita romántica.

La cantante confesó que salió un par de veces con Chris Evans hace ya más de una década. En esa época el actor todavía no interpretaba al superhéroe de Marvel por el que ganó gran reconocimiento y popularidad. "El no era Capitán América, pero era como un rompecorazones lindo", expresó. Por otro lado agregó que no recuerda cuantas citas tuvieron, pues solo le quedó grabada la última debido a que vivió un episodio vergonzoso.

Chris Evans, imagen de archivo.

Resulta que Chris la invitó a su casa mientras tenía algunos amigos en la ciudad de Boston. Ella se presentó a la cita, pero el problema estuvo en unos espárragos que comió antes de acudir al lugar. Si comienzas a imaginar todo termino en mucha vergüenza y un baño... Tal como parece este tipo de verdura posee ácidos que producen productos sulfurosos que generan un mal olor en la orina. Este olor se puede sentir 15 minutos después de comer los espárragos y puede llegar a durar hasta 14 horas.

"La última interacción que recuerdo es que él fue al baño después de que yo solo me orinara con espárragos. No nos conectamos esa noche. Se quedó despierto hasta tarde con sus amigos y luego en la mañana hice la caminata vergonzosa de los espárragos fuera de su casa", expresó la actriz y afirmó que nunca más volvió a escuchar de él.