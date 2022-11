Chris Hemsworth enloqueció luego de practicar ayuno durante varios días

Chris Hemsworth es uno de los actores de cine que más se preocupa por su físico y su alimentación. Pues se ha puesto en la piel de Thor, uno de los superhéroes más musculosos de Marvel. Como tiene una gran dedicación hacia su trabajo, le gusta interpretar a la perfección todos sus personajes y esto a veces lo lleva a hacer dietas y a someterse a muchas horas de entrenamiento.

Chris Hemsworth interpretando a Thor. Imagen deTwitter.

En la actualidad el actor se encuentra abocado a 'Limitless With Chris Hemsworth' una serie documental que tiene como objetivo principal poner a prueba al actor con diversos desafíos físicos y mentales, para explorar sus niveles de fuerza, así como también otras de sus habilidades. Mientras tanto conoce diferentes modos de vivir a lo largo de todo el mundo y aprende a manejar el estrés, la tensión o prueba hábitos alimenticios muy delicados, podría decirse que peligrosos.

Hoy en día muchas personas eligen tener hábitos saludables o hacer dietas, por supuesto siempre que se elige este camino lo ideal es tener la guía de un nutricionista o algún profesional que tenga el conocimiento. Chris Hemsworth decidió probar una de las prácticas que hoy en día se han expandido, el ayuno. Para ponerse a prueba en uno de los capítulos de la serie buscó la ayuda del doctor Peter Attia, quien lo aconsejó durante el proceso.

El australiano decidió practicar un ayuno estricto y severo, pues lo hizo durante cuatro largos días. "Me siento bastante débil tratando de subir las escaleras, tratando de caminar por el pasillo, siento que es difícil recuperar el aliento. Ni siquiera puedo pensar... Me estoy volviendo loco", expresó Chris Hemsworth durante el programa.

Por otro lado, en su tercer día intentó hacer ejercicio para recuperar sus cetonas, que son una especie de combustible para el cuerpo que se forma cuando no hay suficiente azúcar o glucosa para alimentar las necesidades básicas. Sin embargo no funcionó, pues el actor no dejaba de pensar en el hambre que estaba pasando.

Por su lado el doctor Attia expresó: "No creo que Chris haya encontrado esto como una experiencia placentera en absoluto". Asimismo, reveló que una parte importante del ayuno es entender por qué lo estás practicando. Eso puede funcionar como ayuda para tolerarlo, la motivación que hay detrás.