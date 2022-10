Brazo de gitano relleno de mermelada de fresa ¡para comer y no parar!

Este exquisito postre te fascinará, es el brazo de gitano con relleno de mermelada de fresa más fácil y delicioso que hayas probado ¡te lo podemos asegurar! Te compartiremos paso a paso qué debes hacer para prepararlo y qué ingredientes necesitas. Sin dudas, esta receta se volverá tu aliada. ¡Pon manos a la obra!

Brazo de gitano con mermelada de fresa. Fuente: Dia

Para el pionono:

- 4 Huevos

- 100 g de Azúcar

- 100 g de Harina 0000

- 6 g de Levadura seca

- Una Pizca de Sal

Para el Relleno:

- Queso de untar

- Mermelada de fresa a tu gusto

Rinde para 4 personas.

Procedimiento:

Esta receta consta de dos partes: Preparar el pionono y el relleno. Primeramente, una aclaración: es importante preparar el pionono con un poquito de antelación porque debe estar frío para luego rellenarlo. ¿Cómo se hace el pionono para el Brazo de Gitano? El primer paso es separar de los huevos las yemas y las claras en dos recipientes diferentes.

Luego, por un lado, monta las claras con un pellizco de sal, a punto nieve. En otro recipiente mezcla las yemas con el azúcar y remueve con un batidor de mano hasta que blanqueen y doblen su tamaño. Brazo de gitano con mermelada de fresa. Fuente: Petitchef??

El siguiente paso es mezclar la levadura seca con la harina y añadirlas al recipiente de las yemas y el azúcar. ¿Hasta cuándo debes mezclar? Hasta que ya no puedas distinguir la harina de la mezcla de yemas. Eso quiere decir que ya están bien integradas.

Ahora solo queda incorporar las claras a punto de nieve, con movimientos envolventes y poco a poco para que no se bajen, con la ayuda de una espátula de repostería. Lo siguiente es cubrir la bandeja del horno con papel de hornear o vegetal y verter la mezcla que has preparado. Llévala al horno, previamente precalentado a 180 ° durante 8 a 9 minutos. Pon el calor arriba y abajo y cocina en la parte central. Cuando veas que ya está listo, sácalo para que se temple. Debe quedar un bizcocho finito para que no se rompa al doblarlo.

Ahora coloca encima del pionono un trapo limpio y dale la vuelta para despegar el papel de hornear y así desmoldarlo. Enrolla con cuidado de no romperlo y déjalo enfriar así. Cuando esté frío ya tendrás preparado el pionono del brazo de gitano para rellenarlo. Rolls de brazo de gitano. Fuente: Mis mejores recetas dulces

Esta es la segunda parte de la receta: rellenarlo. El primer paso es extender el pionono sobre la encimera y cortar los laterales para que quede con una forma rectangular perfecta. Úntalo con una capa finita de queso crema o queso de untar. Añade encima una capa de mermelada de fresas casera, que te enseñamos a prepararla aquí. Vuelve a enrollar el brazo de gitano y colócalo en la bandeja donde vayas a presentarlo. Con ayuda de un colador espolvorea por encima azúcar glass (impalpable). Y para decorarlo puedes añadir chocolate derretido en forma de hilo o lo que sea que te guste, también puede ser crema chantilly casera, que te dejamos la receta aquí.

¡Y a disfrutar de este rico brazo de gitano relleno de mermelada de fresa! Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.