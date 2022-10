Qué edad tenía y cómo lucía Alessandra Ambrosio en Casino Royale

Alessandra Ambrosio es una belleza brasileña conocida por sus trabajos como modelo y también por sus apariciones cinematográficas. En 2006 y a sus 25 años, tuvo un cameo en Casino Royale, la primera de las películas de James Bond con Daniel Craig como protagonista.

Una de las grandes características que tiene la saga cinematográfica de James Bond consiste en que cada una de las películas cuenta con la participación de mujeres que llaman la atención de todo el mundo por su belleza.

La de Casino Royale, la primera protagonizada por Daniel Craig, no es la excepción y basta con recordar las actuaciones de Eva Green y Caterina Murino.

Si bien tiene una aparición menor en comparación a las dos anteriores, Alessandra Ambrosio también dejó su huella en este film del Agente 007. Por entonces, la supermodelo brasileña tenía 25 años (nació el 11 de abril de 1981 y la película llegó a los cines a fines del 2006) y ya gozaba de cierto reconocimiento a nivel mundial.

En la obra dirigida por Martin Campbell (La leyenda del Zorro, Linterna Verde), Ambrosio interpreta a una joven jugadora de tenis que se cruza en la entrada de un hotel a Bond y que con su encanto natural llama la atención del agente secreto.

Otras películas en las que aparece Alessandra Ambrosio, la supermodelo brasileña

Además de darle el lujo de quedar en la historia de la saga 007 Casino Royale, su participación marcó para su debut como actriz en la pantalla grande.

Su mayor fuente de trabajo es la del modelaje; sin embargo, en los últimos años Alessandra Ambrosio también supo adquirir fama gracias a su participación en otras películas.

Antes de volver al cine la brasileña de 41 años trabajó en varias series exitosas de televisión, entre ellas How I Met Your Mother, Gossip Girl y New Girl. En el programa protagonizado por Zooey Deschanel tuvo un cameo como ella misma en el recordado episodio donde también aparece Prince. Así lucía Alessandra Ambrosio en Casino Royale.

En cuanto a la pantalla grande, entre 2015 y 2017 Alessandra interpretó al personaje de Karen en las dos entregas de Guerra de papás, las películas protagonizadas por Mark Wahlberg y Will Ferrell. En 2016, a su vez, tuvo una participación en Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras.

Luego de leer todo esto, ¿estabas al tanto de que Alessandra Ambrosio había participado en estas películas y series?