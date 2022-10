¿Nuevo romance? Dua Lipa a los besos con un misterioso hombre

Desde hace algún tiempo atrás se ha estado hablando de la posibilidad de que Dua Lipa tenga una relación con Aron Piper, el actor español de "Élite". A pesar de que ninguno de los dos se pronunció al respecto, en algunas ocasiones los dos compartieron caminatas juntos y hasta se los vio bailar en un club nocturno. Sin embargo, hace algunos días la cantante británica fue fotografiada en las calles de Nueva York con un nuevo y misterioso hombre a su lado.

Dua Lipa. Imagen de archivo.

Luego de sus conciertos en diversos países de Latinoamérica, la diva regresó a su trabajo para grabar material en los estudios de grabación de la ciudad de los rascacielos. Sin embargo, la cantante de "One Kiss" causó mucha intriga cuando caminó en plena noche, por las calles neoyorkinas junto con Trevor Noah, un reconocido comediante y el presentador de "The Daily Show", un programa estadounidense presenta las noticias con un estilo de sátira.

Según el renombrado diario británico, Daily Mail, Dua Lipa fue vista con el cómico la noche del miércoles 28 de septiembre, a las afueras de "Miss Lily's", un restaurante jamaicano. Por esta razón, algunas personas pudieron ver a los dos famosos juntos y por eso tomaron fotos de la situación. Rápidamente, estas fotos comenzaron a rondar por internet, causando el desconcierto y la sorpresa de miles de fanáticos.

Dua Lipa y Trevor Noah paseando por Nueva York. Gentileza: Daily Mail.

En una de las postales los dos se ven caminando muy juntos y felices, mientras que en la otra, ambos se funden en un tierno abrazo y se saludan con un beso. Sin embargo, no se alcanza a diferenciar si se trata de una despedida amigable o si fue algo más. Esta noticia causó sensación en las redes sociales, porque hasta el momento no existían rumores de que Dua se relacionara con Trevor. Pese a las fotos, por el momento ninguno de los dos ha confirmado nada, así que no se sabe si es el comienzo de un nuevo romance o si se trata de una gran amistad.