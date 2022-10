Tres series de HBO Max para superar la abstinencia de House of the Dragon

Las cifras que logró House of the Dragon solamente demuestran que se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años. Cada uno de los diez episodios ofreció el equilibrio perfecto entre espadas y batallas que los fanáticos tanto deseaban.

La mayoría de las personas se devoraron todos los capítulos en una sentada, quedándose con ganas de más. Por suerte tenemos una buena y una mala noticia: la buena es que habrá una segunda temporada, la mala es que tendremos que esperar un par de años para que llegue a HBO Max.

Mientras tanto, para que la espera no se haga tan larga, te presentamos tres series que sabemos que te van a gustar.

3 series que tienes que ver si te gustó House of the Dragon

Aquí están nuestras sugerencias de tres series que tienen puntos en común con House of the Dragon y te fascinarán.

1. Succession (2018-Presente)

A simple vista parece como si Succession y House of the Dragon no tuvieran nada que las una, aunque la realidad es que comparten como base de sus tramas conflictos familiares.

Al igual que su contraparte de fantasía, gira en torno al poder que, en este caso, está centrado alrededor de una compañía de medios dirigida por el brutal Logan Roy, quien pasa la mayor parte del tiempo enfrentando a sus hijos entre sí con un solo fin: encontrar al heredero perfecto de su imperio.

2. La materia oscura (2019-presente)

La historia de La materia oscura, basada en la serie de novelas de Philip Pullman, se sumerge en cuestiones filosóficas y morales que sacan a los personajes de su zona de confort, al igual que sucede en House of the Dragon.

Esta serie de fantasía se centra en Lyra y Will, dos jóvenes que se ven involucrados en un conflicto cada vez mayor, y a lo largo de la historia se van revelando secretos que todos deseaban mantener guardados.

3. Roma

Esta serie de dos temporadas, además de ser una de las más costosas de la televisión, es una joya que vale la pena descubrir. Relata los años caóticos y sangrientos en los que la República romana se convirtió en el Imperio romano. Las batallas, las espadas y la sangre son elementos que en esta serie no faltan, al igual que en House of the Dragon.

¿Qué otra serie agregarías a la lista?