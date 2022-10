Este es el verdadero nombre de Julianne Moore

Es conocida por todo el mundo como Julianne Moore, pero su verdadero nombre es Julie Anne Smith. Es una de las actrices más talentosas de todos los tiempos y una de las pocas en ganar galardones como el Premio Oscar, Globo de Oro, BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores.

Julianne Moore nació el 3 de diciembre de 1960 y lo hizo con el nombre de Julie Anne Smith. La primera curiosidad que aparece al abordar esto consiste en que sus dos padres llevan el apellido Smith: Peter Moore Smith y Ann Love Smith.

El nombre de su padre permite apreciar que esta actriz estadounidense tomó su apellido a la hora de darse a conocer artísticamente. Además de omitir el Smith, unificó el Julie y el Anne simplificándolos con un Julianne.

Como el era coronel y juez militar de la marina de guerra estadounidense, la artista de 61 años pasó su infancia y adolescencia mudándose junto a su familia de un sitio a otro del país.

Tras vivir en Alaska, estudiar en Alemania y trabajar como camarera en Nueva York, Moore comenzó a acercarse cada vez más al mundo de la actuación y fue así como le llegaron los primeros proyectos de su carrera.

Julianne Moore: sus primeras películas y su consagración como actriz

A mediados de los años 80 Julianne Moore tuvo breves apariciones en películas como Timerider (1982) y Slaughterhouse II (1988), y en programas de televisión como The Edge of the night (1984).

La mano que mece la cuna, película de 1992, supuso uno de sus primeros trabajos importantes. Luego llegaron proyectos como El fugitivo (1993), El cuerpo del delito (1993) y Asesinos (1995).

Boogie Nights (1997), film dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Mark Wahlberg y Burt Reynolds, le dio la primera nominación importante de su carrera: Moore fue candidata al Premio Oscar como Mejor actriz de reparto. Julianne Moore, en la alfombra roja del Festival de Venecia.

Con El ocaso de un amor (1999), Lejos del paraíso (2002) y Las horas (2002) también estuvo nominada a los Premios de la Academia. Tras años de trayectoria y éxitos, logró conquistar la tan ansiada estatuilla gracias al trabajo que hizo en Siempre Alice (2014).

Esta actuación le supuso su consagración definitiva: además del Oscar, Julianne recibió el Premio BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores (estos dos últimos ya los había ganado por su participación en Game Change).

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿cuáles son tus películas favoritas de Julianne Moore?