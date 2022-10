El inesperado rumor de tensión entre Barbara de Regil con otra actriz

Barbara de Regil luego de su participación protagónica en la serie éxito 'Rosario Tijeras', se la encontró promocionando 'Cabo', la ficción que irá por el Canal de las estrellas.

"Ayer en la presentación a medios de 'Cabo'. Este lunes 24 de octubre gran estreno a las 21:30", rezaba el posteo que Barbara de Regil subió a su cuenta oficial de Instagram en la que mostraba un carrousel de 9 fotos / videos sobre el momento de la presentación acompañado por su ex, Matias Novoa y el otro actor Diego Amozurrutia con quienes comparte protagonico.

¿Chispazos?

Sucede que Barbara De Regil en la actualidad se encuentra felizmente casada con Fernando Schoenwald y así lo demuestra cada vez que puede en sus redes sociales pero sus compromisos laborales con su ex de por medio generaron una ola de comentarios en uno de los medios de comunicación chimentero llamado 'Con permiso', la presentadora Martha Figaredo expuso que los dos compañeros de elenco previamente fueron novios.

Barbara junto a Matias Novoa /

con Fernando Schoenwald (Actual esposo)

Matías Novoa está grabando con Bárbara de Regil la nueva telenovela ‘Cabo’. Resulta que Matías y Bárbara fueron pareja y tuvieron un romance intensísimo y entonces, como lo sabe Michelle Renaud, sabe que ahora son pareja en la novela, ahora se la vive ahí ¡y le trae marcaje personal al pobre Matías! porque ahí está la ex y está bien guapa… y luego como dicen ‘donde hubo fuego, cenizas quedan", opinó la periodista haciendo alusión a la buena química entre ambos

¿Con la actual está todo bien?

Sucede que Matias Novoa tiempo después rehízo su vida y actualmente se encuentra en pareja con Michelle Renaud, a la que han estado de cerca mirando porque surgieron rumores de que estaba celosa de Barbara, puesto que entre ex tienen varias escenas fuertes en la novela pero según declaración de la misma 'Son muy buenos amigos'.

El último posteo de Michelle fue abrazada a Matias y recibió 114 mil likes y varios comentarios entre ellos Barbara quién les escribió 'Que ojos'.

Vale recordar que entre ellos tres sí existe buena relación dado que hasta se siguen en Instagram.

Las palabras de Barbara a Michelle en plena promoción que dieron por aludido algun signo de pelea

Decían también que se paseaban por los foros, pero nunca la he visto. Michelle es una mujer guapísima, preciosa, divina, talentosa, exitosa, Matí es un hombre guapo, yo soy una mujer guapísima, talentosa, divina y mi esposo es un hombre por el que babeo todos los días”, declaró Bárbara ante los medios de comunicación locales.

Y a su vez añadió su lazo con Matias y cómo está con su esposo: Yo la verdad soy muy amiga de Matuque (Matías) trabajamos juntos, la pasamos bien en las grabaciones, me voy a la casa y me hago cucharita con mi esposo, entonces ya de ahí no sabré decirte más", aclaró.

Fin del misterio.