Las declaraciones de Ana de Armas sobre "Blonde": "Me sentía muy enfadada..."

Hace algunos días se estrenó en Netflix "Blonde" la película dirigida por Andrew Dominik, que cuenta la historia detrás de Marilyn Monroe. A partir del día de su estreno, se posicionó entre los films más vistos en la plataforma. Y es que desde que aparecieron las primeras imágenes de Ana de Armas interpretando a la diva estadounidense, miles de personas aseguraron que esta nueva película iba a ser un éxito.

Ana de Armas. Imagen de archivo.

El film comienza contando la vida de la pequeña Norma Jeane, el nombre real de Monroe, y algunas experiencias traumáticas por las que tuvo que atravesar en su infancia. Aunque algunas partes de la película involucran la ficción, otras secuencias cuentan sucesos reales que vivió el icono. "Admiro su valor. A veces creemos que nació Marilyn, pero no tenemos en cuenta quién fue en su infancia y en su juventud", expresó la actriz durante una conferencia de prensa en el Festival de Venecia.

De Armas contó al público que en algunos momentos del rodaje "había secuencias donde me sentía muy enfadada por lo que sucedía. Pero Dominik me decía que no debía expresar esa rabia, que ella no podría haber lidiado con eso". Además, agregó que lo más importante durante la filmación fue intentar entender cómo Monroe vivió su vida sin límites. Por supuesto, interpretar un papel de semejante calibre no fue una tarea sencilla. De hecho, tras leer la novela de Joyce Carol Oates en la que se inspiró la película, la actriz estudió miles de fotografías, videos, audios y películas.

Por otro lado, la intérprete expresó que otra de las claves para encarnar este papel era intentar que las emociones fueran reales. Por esto, en algunos momentos sus propios sentimientos llegaron a cruzarse con los de Marilyn. "La película va de lo que ella sentía. Es el tipo de trabajo que un actor no recibe a menudo", concluyó la actriz.

De armas, puso todo su empeño y dedicación para este papel así que perfeccionó su acento durante 9 meses. De hecho, hace tan solo 8 años ni siquiera hablaba inglés, por lo que al día de hoy logró un muy buen trabajo aprendiendo este nuevo idioma. Nada más y nada menos, se posicionó en la cima poniéndose en la piel de una de las divas más icónicas de Estados Unidos. Al día de hoy, la película se encuentra disponible para ver en Netflix.