Natti Natasha rompió el silencio sobre Don Omar

Hace algunos días Natti Natasha aterrizó en Argentina para realizar una gira promocional. Por esta razón y para darle una cálida bienvenida la artista puertorriqueña fue invitada al palco del estadio de River Plate, así que presenció cómo los hinchas despidieron a Marcelo Gallardo. Estos días la estrella internacional ha estado paseando por diversos lugares de Buenos Aires y ha participado en algunas entrevistas, revelando algunos detalles de su carrera.

Natti Natasha en River Plate. Imagen de Instagram.

El día de ayer, Natti fue la invitada especial del programa de streaming "Nadie Dice Nada", de Luzu TV, conducido por Nicolás Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín y Momi Giardina, quien estaba reemplazando a Nati Jota. Durante el programa la cantante hizo referencia a sus comienzos en el ámbito de la música y expresó que Don Omar tuvo un rol muy importante en los comienzos de su carrera. "Fue el primer artista que creyó en Natti Natasha siendo una mujer y fue quien me dio una oportunidad".

Natti Natasha en el Palacio Duhau, Park Hyatt Buenos Aires. Imagen de Instagram.

La cantante comentó que al principio empezó haciendo pequeñas voces y reveló que desde su experiencia cree que "es muy importante estar dispuesta a hacer las cosas y a trabajar aunque no te paguen". A su vez expresó que a pesar de que tenía "Dutty Love", la colaboración exitosa que hizo junto a Don Omar, todavía ni siquiera tenía un buen sueldo para poder mantenerse económicamente estable y grabar un videoclip. "Cantaba para pagarme lo que me iba a poner", contó.

A pesar de no ganar suficiente, declaró que aquella situación la ayudó a hacerse conocida en las calles y poder subirse en los escenarios. "Aún teniendo 'Dutty Love', una canción número 1 en el mundo, lo que yo ganaba no me daba para comer, me daba para poder comprarme ropa en el momento y poder compartir con la gente. Pero eso vale mucho", reflexionó Natti.

En otro momento de la entrevista le preguntaron a la cantante si alguna vez dudó de seguir su carrera musical y se planteó dejar todo, pero la puertorriqueña expresó que jamás se le cruzó por la cabeza esa idea. Reveló que cuando era joven era muy inocente, así que nunca reflexionó sobre la cuestión monetaria. "Yo no sabía que no podía ganar dinero en la música", comentó entre risas. Sin embargo, con el tiempo, la dedicación y el esfuerzo consiguió lo que quería, una gran carrera musical y ser una de las voces femeninas más importantes en el género latino.