Por qué Roberto Gómez Bolaños despidió a Carlos Villagrán de El Chavo del 8

El Chavo del 8 se emitió por primera vez casi cinco décadas atrás y sus hilarantes personajes se ganaron el amor de miles y miles de personas de inmediato. Hoy, son varias las generaciones que atesoran en su corazón las ocurrentes escenas del exitoso programa cómico mexicano producido por Televisa y creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños.

Si bien delante de las cámaras sus actores tenían una química envidiable, cuando se apagaban salían a flote muchos conflictos que terminaron llevando a que el show finalizara mucho antes de lo que nadie esperaba. Una de las grandes peleas que hubo entre los miembros del elenco fue la que encabezaron Chespirito y Carlos Villagrán, que terminó sacando al actor del programa.

Pero, ¿qué llevó a El Chavo a despedir a Quico de la tira? El actor que le dio vida al hijo de Doña Florinda, lo contó, un par de años atrás, en una entrevista que brindó a La Peña de Morfi. "El programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadoras", comenzó su relato.

Y continuó: "El 70 por ciento de las preguntas eran para Quico porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Quico en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa".

Quico

"Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más", contó al aire de Telefe.