Así era Zendaya cuando era niña y estos eran sus pasatiempos

Hoy conocemos a Zendaya como una exitosa joven actriz que supo alcanzar sus metas. Pero, ¿Cómo era cuando era una niña? Pasó gran parte de su infancia en el teatro, pues creció en una familia de actores y su mamá trabajaba como directora del Teatro Shakespeare en Orinda, California, Estados Unidos.

En esa etapa tuvo la oportunidad de aprender a actuar y participar en obras de teatro. Fue así que la mayor parte de su experiencia actoral la obtuvo arriba de un escenario.

Por más que conozcamos a Zendaya desenvuelta en la pantalla, ella asegura que es "una persona muy tímida e introvertida", y agregó: "Me gusta quedarme en casa y estar sola. No puedo evitarlo". De hecho, su padre fue quien la empujó a que probara lo que se sentía estar arriba de un escenario, pues ella no quería relacionarse con las personas:

"No me gustaba estar frente a la gente", razón por la cual su padre tuvo que empujarla para que cantara a dúo con él en el concierto de invierno de su escuela, cuando tenía 8 años. "Era como... Quiero que lo pruebes y veas si te gusta. Y luego, por supuesto, mis padres tenían razón. Subí al escenario y estaba extasiada”, compartió. Ella continuó: "Y es historia a partir de ese momento".

¿Cuáles son los pasatiempos de Zedaya?

Por más que ahora es una joven muchachita, Zedaya continúa manteniendo varios de los pasatiempos que disfrutaba cuando era niña. Y es que, por más que pasen los años, la parte más inocente de su alma continúa intacta.

1. Ama comer helado

El talento oculto de Zendaya es poder morder un helado con los dientes frontales sin sentir ese dolor o molestia que la mayoría de las personas sufrimos. Para ella, cualquier momento y excusa son buenas para disfrutar de un rico helado. Eso sí, si le dan a elegir, su sabor favorito es de café de Häagen-Dazs.

2. Es fanática de Harry Potter

Zendaya confesó durante una entrevista que ve Harry Potter "como, una vez al día", y agregó: "Me tranquiliza, así que eso es lo mío". Además, ha llegado a decir que, si tuviera un día completamente libre, su mejor plan sería pasar toda la tarde en el sillón viendo toda las películas de su personaje favorito.

3. Le encantan las acuarelas

Zendaya le mostró sus acuarelas en una entrevista y dijo: “Esta es una verdadera mierda cursi, pero yo comencé esto. Es un diario o un libro de arte que mi amigo Hunter [Schafer] de Euphoria me dio. Mi nuevo desafío es tratar de no ser tan controladora todo el tiempo y simplemente pintar. Lo que sea que salga, eso es lo que sale”.

¿Conocías los pasatiempos de Zendaya?