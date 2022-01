Paseos más divertidos, 3 consejos para que tu perro no tire de la correa

Salir a dar paseos es una actividad que debemos realizar a menudo junto a nuestras mascotas y suele ser el momento preferido del día de los perros. Sin embargo, esta tarea a veces se torna imposible, como consecuencia de que el animal tira de la correa y no nos deja mantener el control. Para esta situación, existen algunos consejos que te servirán para mantener la situación en sus límites.

Que el perro tire de su correa durante los paseos, es algo normal, dado que puede ser una señal de ansiedad por llegar a una plaza, o porque demuestra su felicidad por permanecer al aire libre. Sin embargo, quien debe mantener el control de la situación eres tú y no deberías estresarte cuando sales con tus mascotas. Por eso, si has notado que esta tarea se torna muy difícil de llevar adelante como consecuencia de que el animal no para de tirar la correa, entonces deberás tener en cuenta estas sugerencias.

No le reclames desde el primer paso

Fuente: Shutterstock

Cuando salimos a dar paseos con las mascotas, estas suelen tirar desde el primer momento que salimos de casa y eso es normal por la emoción. Por eso, no lo regañes apenas sales de casa, quedará aún una caminata larga para explicarle cómo debe comportarse. Asimismo, recuerda que mientras más salgas con él, más natural será para tu perro la actividad, de manera que se lo tomará con más calma.

Refuerza su buena conducta con premios

Por otra parte, ten en cuenta que los perros aprenden mejor con premios que con retos. Por eso, evita castigos innecesarios que de nada servirán, cuando no tiene la conducta que esperamos. Por el contrario, elige fortalecer su buen comportamiento premiando cuando hace bien las cosas y no tira de la correa.

Refuerza su buena conducta

Fuente: Shutterstock

Establece normas claras y mantén la disciplina

Por último, no olvides que el animal debe aprender ciertos conceptos a través del tiempo y sostenerlos. Lo mismo sucederá con las órdenes. Por eso, enséñale palabras clave para su buen comportamiento como "vamos", "despacio" o "espera". Asimismo, debes mantener las reglas claras en todo momento durante el paseo.