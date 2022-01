Así está lidiando Adamari López con el Covid

La ausencia de Adamari López en el programa matutino “Hoy día” preocupó a sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué es lo que le había pasado a la conductora para desaparecer repentinamente de todos lados. Fue el viernes que la puertorriqueña utilizó Facebook para confirmar que es positiva de Covid-19.

La conductora relató en un video que comenzó con síntomas parecidos a los de la gripa, por eso fue que decidió ir a hacerse un testeo. En cuestión de minutos terminó confirmando lo que no quería escuchar, que finalmente se había contagiado con el virus que está afectando a todo el mundo.

¿Cómo se encuentra Adamari López de salud?

A través de un video de Facebook, Adamari López contó que, por suerte, ya se siente muchísimo mejor, después de haber estado internada por algunos días en el hospital. El motivo de su internación fue que, hace unos años, la influenza la llevó a estar en condiciones graves de salud, por lo que los médicos decidieron evitar todo tipo de complicaciones y observar su evolución bien de cerca.

"Pensaba que iba a salir limpia de todo esto, pero con la novedad de que he salido positiva a Covid-19. Había estado sintiéndome un poco enferma, yo creía que era un catarro, empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, en el cuerpo, de cabeza, creo que tuve fiebre. Había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía", relató Adamari López.

Incluso, quiso dejar en claro que en Telemundo le realizan pruebas todos los días a los conductores de “Hoy día” y a todo el equipo para evitar contagios. Pero, en todo momento, a ella le había dado negativo.

El problema fue cuando el cuadro se comenzó a agravar y sus médicos de cabecera la mandaron a realizar una prueba en el hospital.

"Pero después me volví a hacer una, los resultados me llegaron y son positivos, por lo que quiero dejarles saber a todos que, dentro de las circunstancias en las que me encuentro, estoy bien", contó tranquila, ya desde la comunidad de su casa.

Además, dejó en claro que Alaïa, por suerte está bien, aunque, en algún momento también presentó síntomas, no fue nada grave, solo algo de catarro. Van a seguir juntas, acompañándose y recuperándose hasta volver a estar totalmente saludables antes de regresar a sus actividades diarias.

Antes de finalizar el video, Adamari López le agradeció a sus seguidores por preocuparse y les avisó que, durante estos días, estará ausente de sus redes sociales hasta que se sienta bien. Seguramente, ¡pronto la veremos volver!