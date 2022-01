Quiénes son los padres de Luis Fonsi y cómo es su relación

Alfonso Rodríguez y Delia López-Cepero son los padres de Luis Fonsi y de sus dos hermanos, Jean Rodríguez y Tatiana Rodríguez. Toda la familia vivía en Puerto Rico hasta que decidieron mudarse a Estados Unidos para probar suerte.

Si bien todos los miembros de la familia estaban muy felices por la decisión, la realidad es que, para el intérprete de “Despacito”, no fue nada fácil adaptarse, sobre todo debido a sus nuevos compañeros que se encargaron de hacerle la vida imposible.

"Los primeros dos años fueron horribles. Horribles. Horribles... Quisiera olvidarlos. Sufrí bullying y depresión, dejé de estudiar música, me pusieron en un aula de aislamiento para niños que no hablaran inglés. A los dos años le dije a mi padre que me soltara a los leones, que tenía que valerme por mí mismo y me adapté”, confesó Luis Fonsi durante una entrevista.

“Viví racismo, discriminación, todo... Tuve un momento de rebeldía, de meterme en peleas porque quería defender tanto el hecho de ser latino, me desahogaba por ahí".

Luis Fonsi y sus padres son muy unidos

Todo esto lo pudo superar gracias al amor y al apoyo de sus padres que siempre estuvieron presentes y pendientes de que él estuviera bien. Pues, toda la vida han tenido una relación súper cercana y unida.

Incluso, en algún momento, Luis Fonsi ha llegado a contar que, siempre que se encuentra en su casa descansando de las giras, aprovecha para disfrutar a sus padres, hermanos y sobrinos, por supuesto, sin dejar de mencionar a su esposa e hijos. Le encanta lo que se genera en las reuniones cuando están todos juntos.

Uno de los momentos más difíciles para Luis Fonsi fue el comienzo de la pandemia, pues se tuvo que alejar por completo de sus seres queridos para protegerlos de posibles contagios. Aunque, de toda esa situación, rescató lo positivo: poder compartir 24/7 con su esposa, Águeda López, y sus hijos, Mikaela y Rocco.

“Aunque estoy lejos de mis familiares, estoy con mi núcleo más importante, que es mi esposa y mis hijos, algo que, por razones obvias, mi trabajo me aleja mucho de ellos”, comentó en ese momento. “Esa parte ha sido muy positiva. Me lo estoy gozando muchísimo, haciendo tareas con mi hija, gozándome a Rocco muchísimo, que está en una edad sabrosa”.

En más de una oportunidad, ha contado que, tanto él como su esposa, hacen todo lo posible por inculcar a sus hijos el lugar de donde vienen, aunque no siempre es fácil.

"Sabes que es difícil porque la escuela y todo es inglés, pero en la casa no hay inglés. Todo es español. Queremos mantener nuestras tradiciones y queremos que Mikaela sea completamente fluida. No voy a decir que su español es perfecto, pero va a ser. Ella me habla inglés y yo digo 'Ah no te entiendo, no te entiendo'. Nos estamos esforzando mucho", confesó Luis Fonsi en una entrevista.

El cantante ha logrado construir una familia llena de amor, un fiel reflejo de la relación que él tiene con sus padres. ¿No crees?