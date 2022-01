Qué tiene Lyn May contra J Balvin

En octubre del año pasado, J Balvin lanzó su canción "Perra" acompañada por un controvertido video en el que fue fuertemente criticado por ser catalogado como "sexista" y "racista". Fue este el motivo que desató la furia de Lyn May contra el reggaetonero.

Fuente: Instagram @lyn_may_

"Toy en celo, 'toy en calor, yo me abro en cuatro pata', métanme un ventilador", dice la letra de la canción "Perra" de J Balvin, en cuyo video aparecen mujeres afroamericanas con rostros de perros y encadenadas. Una semana después de su lanzamiento el cantante retiró el material de todas las plataformas y pidió disculpas por todo lo ocasionado.

"Quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra", expresó J Balvin a través de su cuenta de Instagram.

Lyn May le contestó a J Balvin

En diciembre Lyn May volvió al mundo de la música, lanzando su tema “La loba”. Lo que llamó la atención de todos es que en la letra la vedette menciona a J Balvin y hace referencia al tema “Perra”.

“J Balvin ¿Quién eres? insultas mujeres, ¿de dónde naciste? respeta a las mujeres, las mujeres son muy bonitas merecemos respeto”, dice una parte de la canción.

Debido a la repercusión que su tema ha tenido, la cantante de 69 años no ha parado de dar entrevistas y de explicar su situación actual con el cantante colombiano:

“Cada día me apoyan más, ya me tienen hasta arriba con “La loba”. Está triunfando en todo el mundo, ya tenemos el primer lugar y eso me encanta y es doble festejo”, dijo la vedette durante una entrevista en el programa De primera mano.

La acapulqueña asegura que J Balvin se enojó con ella tras escuchar la canción, pero que no le importa, pues, para ella es más importante dejar bien en claro que lo que quiso transmitir no es lo correcto.

“Está enojado porque le digo ‘cabrón, por qué ataca a las mujeres en la canción’ y se molestó. Pero sí es un cabrón, por qué anda sacando ese video donde les pega a las mujeres latigazos. Las mujeres se respetan, si nació de una mujer, que no chingue porque si no yo sí se la voy a mentar bien mentada. Me lo voy a chingar”, dijo Lyn May antes de finalizar sus declaraciones.

Gracias al recibimiento que ha tenido su tema “La loba”, Lyn May planea ponerse a grabar en breve más temas para sorprender a sus seguidores con nuevas letras y ritmos. ¿Lo has escuchado?