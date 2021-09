Bellísima: Mónica Ayos acapara todas las miradas en la red y le llueven los halagos

Si hay alguien que nunca deja de sorprender a sus fanáticos con el material que sube a sus redes sociales es Mónica Ayos. La actriz argentina radicada en México cuenta con cerca de un millón de personas que la siguen en Instagram y están atentas a cada movimiento que da en la web.

En las últimas horas, sorprendió a los internautas con un pequeño homenaje que le realizó a la cantante tropical Gilda por la conmemoración de los 25 años de su muerte. La mujer de Diego Olivera subió un pequeño clip con una nueva versión del clásico 'Corazón valiente'.

"Y no me importa nada porque estoy encerrada... Vivo comiendo y mirando Netflix en el sillón", comienza diciendo la letra que grabó el año pasado durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

"Por qué no usás tu corazón valiente para entrenar y aflojale al diente. Es que me di cuenta, me gusta el vino y que bien cocino el pan caliente", reversionó el estribillo del tema e hizo estallar en risas a sus fans.

En una posterior publicación, acaparó todas las miradas con su hermosa sonrisa y recibió decenas de halagos. "Que tengan hermosa semana y que la magia de la vida llene todas sus aspiraciones", redactó junto a la instantánea.

Mónica Ayos

"Siempre hermosa con esa sonrisa contagiante", "Te ves espectacular como siempre y con una sonrisa radiante" y "Bonita", son algunos de los mensajes que se pueden leer entre una gran cantidad de emojis de corazón y aplausos.