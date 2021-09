Penélope Cruz y Antonio Banderas revelan las miserias del mundo del espectáculo

Penélope Cruz protagoniza en cine una comedia de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat que reflexiona sobre los egos y la idiotez en el mundo del arte. La película cuyo título es “Competencia oficial”, muestra la arrogancia llevada al extremo por parte de los actores y la directora del film interpretada por Cruz.

Penélope Cruz ha comentado al respecto: "Con este personaje me he dado permiso para pasar unos meses en la cabeza de un ser que no tiene ningún tipo de filtro, que le da igual lo que piensen los demás de ella". Flanqueada por Antonio Banderas y Óscar Matínez como dos actores de gran prestigio a los que ficha para su película.

Penélope Cruz continuó expresando: "No es una persona feliz ni amable, ni siquiera creo que sea una buena persona, pero ha sido muy divertido intentar ponerme en su piel. Un personaje así solo se puede hacer defendiendo cien por cien su realidad porque ella no contempla la realidad de los demás, la única que vale es su verdad y eso es lo que hace a alguien tan tarado".

La trama comienza cuando un empresario multimillonario busca trascendencia y prestigio social y decide hacer una película que deje huella. Para ello contrata a los mejores: la celebérrima cineasta Lola Cuevas -Penélope Cruz-, el actor de Hollywood Félix Rivero encarnado por Antonio Banderas y el actor radical de teatro Iván Torres, interpretado por Óscar Martínez.

En la película se puede ver que los ensayos para el rodaje se convierten en una sucesión de pruebas endiabladas que Cuevas ve como actos artísticos en sí mismos y que no hacen más que tensar la relación entre los dos actores, que por cierto compiten constantemente. Esto trae como consecuencia una serie de hechos desopilantes que muestran las miserias humanas de estos personajes.

Imagen: Instagram Penélope Cruz

Al ser consultado sobre el filme que protagoniza junto a Penélope Cruz, Antonio Banderas ha declarado al referirse a su personaje: "Para mi los actores son seres muy vulnerables que usan todas las armas que la vida les ha dado para sobrevivir, la película es una metáfora de la vida en general, la jungla en la que todos estamos, los periodistas también y los políticos ni te cuento.Tenemos una comedia muy inteligente que reflexiona sobre la hipocresía, la forma que tenemos de vernos los unos a los otros y básicamente habla sobre la idiotez".