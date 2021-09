La Desalmada: esta actriz rechazó ser parte de la exitosa telenovela de Televisa

La Desalmada es la telenovela mexicana creada por Ximena Suárez y producida por José Alberto Castro para Televisa que está batiendo récords de audiencia. Se estrenó en julio en el canal de Las Estrellas y de inmediato captó la atención de todos los televidentes. Está protagonizada por Livia Brito y José Ron, y en los roles antagónicos los acompañan Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos y Daniel Elbittar.

La historia gira entorno a Fernanda Linares, una mujer que busca venganza tras el asesinato de su marido la noche de su boda. Su vida cambia rotundamente cuando conoce a Rafael Toscano, un hermoso joven recién recibido con el cual recupera sus ganas de volver a amar.

Una de las que realizó el casting para formar parte de la telenovela fue Alejandra Espinoza que, si bien quedó seleccionada para uno de los papeles, optó por no ser parte del elenco. ¿El motivo? Durante el proceso de selección "le salió otra cosita" y tuvo que decirle que no a la productora.

"Hace unos 'mesecitos' atrás me hablaron para otro personaje en La Desalmada también y tampoco puedo hacerlo porque estoy aquí en Nuestra Belleza Latina", manifestó con respecto al reality producido por Univisión que dio inicio a una nueva temporada pocos días atrás.

Alejandra Espinoza rechazó ser parte de 'La Desalmada'

"Cuando algo no es para ti de verdad por más que uno lo desee, por más que uno lo busque, bien dicen que cuando no es para ti ni aunque te pongas, o sea literal, el proyecto no era para mí y no me arrepiento", expresó y sumó: "Las cosas llegan cuando tienen que llegar sinceramente y nunca me siento mal por las decisiones que tomo".

Además, se mostró muy contenta por el éxito de la tira. "Me da muchísimo gusto que le esté yendo muy bien, obviamente me da mucho gusto por José Ron, que tuve oportunidad de trabajar con él en 'Rubí' también, y que le vaya tan bien, que esté siendo un exitazo en México y aquí en Estados Unidos", señaló en una entrevista que brindó en el canal de YouTube Espacio.