Evaluna Montaner sorprende a su familia y a su esposo Camilo con la noticia más esperada

Evaluna Montaner, actriz y cantante venezolana, conmocionó a su familia y a su esposo Camilo con una inesperada noticia. La artista es popularmente conocida por ser hija del reconocido cantante Ricardo Montaner y por iniciar su carrera a muy temprana edad ya que a sus tan solo 4 años realizó su debut artístico mundial como actriz en el video “Si tuviera que elegir”.

Por su parte Camilo Echeverry conocido simplemente como Camilo, es un músico, cantautor y multinstrumentista colombiano. El cantante debutó musicalmente en el año 2008, después de ganar el concurso de talentos “Factor X” de su país en 2007. Algunos de los más grandes éxitos del artista son “Tutu”, junto a Pedro Capó, “Dime ya porque”, “Desconocidos” y “La boca”. Además de ello el colombiano ha escrito éxitos para otros cantantes como Becky G, Natti Natasha, Lali y Mau & Ricky.

Evaluna Montaner y Camilo contrajeron matrimonio el 8 de febrero de 2020 y desde entonces se han convertido en una pareja icónica debido a su amor y ternura. Los artistas son sumamente queridos por el público ya que ambos han logrado crecer juntos y mantener una relación transparente con sus fanáticos. Montaner no teme demostrar su gran amor hacia Camilo debido a que lo apoya incondicionalmente, especialmente en su carrera.

Camilo también es muy apreciado por la familia Montaner y por su suegro Ricardo quien le dio un gran impulso a su carrera. Evaluna siempre acompaña al colombiano en sus giras y proyectos por lo que celebra cada uno de los logros de su esposo como si fueran propios. Esto fue justamente lo que sucedió ya que Evaluna demostró su gran emoción ante uno de los mejores momentos de la carrera artística de Camilo.

Imagen: Instagram: Camilo

Es así que Evaluna llamó muy conmocionada a su pareja para darle una increíble noticia llevando a todos a creer que se trataba de un posible embarazo aunque el motivo del festejo fue otro. La hija de Ricardo Montaner no pudo contener las lágrimas de la emoción al decirle a Camilo, quien se encuentra en Londres de gira, que había sido nominado en 10 categorías de los premios “Latin Grammy”. Sobre ello Camilo dio a conocer su emoción mediante redes sociales al escribir: "10 NOMINACIONES A LOS @latingrammys. Agradecido a tope!! Que viva la diversidad!! Busquen dentro de ustedes aquello que es cierto y CELÉBRENLO con amor y con orgullo! Estas nominaciones son testimonio de eso!! Perdón a toda la gente que me crucé en el aeropuerto de Londres que habrán pensado que estaba loco gritando y saltando por todos lados jajajaja y a la policía que casi me lleva preso por montarme en la banda de equipajes jajajaja!!!".