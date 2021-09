Muy fácil, fortalece el abdomen en minutos con estos 4 ejercicios

Entrenar en casa puede ser complejo, pero también una gran oportunidad para empezar a ejercitarte y alcanzar tus objetivos. En esto, puedes practicar diferentes rutinas enfocadas en diversas partes del cuerpo, tales como las piernas, los glúteos o el abdomen. Para este sector, puedes realizar esta guía de cuatro tipo de ejercicios enfocados en la zona.

Para comenzar a entrenar en casa, el primer paso es decidir sobre qué grupo muscular enfocarte. Además, tienes que estar motivado lo suficiente para no abandonar a mitad de camino. Para ello, una buena opción es pensar en los beneficios que traerá tu salud, no crear falsas expectativas, no exigirte demás y motivarte de alguna manera. Puedes hacerlo eligiendo rutinas de famosos, poniendo música a alto volumen o vistiéndote con la vestimenta adecuada que más te guste.

Entrena la zona abdominal con elevación de piernas

Fuente: Pixabay

Si lo que estás pensando es enfocarte sobre la zona abdominal, entonces puedes practicar cuatro tipo de ejercicios diferentes muy buenos para esta parte del cuerpo.

Elevación de piernas. Este es un ejercicio clásico para el abdomen . Para llevarlo adelante recuéstate sobre una esterilla con los brazos al costado del cuerpo. A continuación tienes que elevar las piernas sin flexionar. Al bajar hazlo lento sin tocar el suelo.

Tijeras. Para complementar el ejercicio anterior puedes hacer unas tijeras. Para ello, desde la misma ubicación cruza las piernas imitando unas tijeras.

Practica unos abdominales cruzados

Fuente: Pinterest

Toques de talón. Otro ejercicio para entrenar esta zona del cuerpo consiste en flexionar las rodillas de manera que los pies toquen el suelo. Además, debes elevar levemente el torso y movilizarlo levemente a izquierda a derecha para alcanzar tus talones.

Abdominales cruzados. Finalmente puedes entrenar tu abdomen con este ejercicio. Basta con que lleves las manos detrás de la cabeza y flexiones las rodillas. Toma impulso con el abdomen para elevar la parte alta del cuerpo. Con el hombro izquierdo debes tocar la rodilla derecha e ir intercambiando.

Recuerda realizarte chequeos médicos siempre antes de comenzar a hacer ejercicio físico o rutinas de fuerza. Asimismo consultar con un profesional que supervise tu rutina y haga seguimiento de la misma.