Romina Malaspina hipnotiza con su belleza desde las playas de Miami

Romina Malaspina continúa cautivando cada vez sube nuevo material a su cuenta de Instagram. Son más de dos millones y medio de personas quienes siguen de cerca sus pasos en la web y llenan sus publicaciones de 'me gusta' y halagos. La ex conductora de Canal 26 no suele pasar nunca desapercibida con sus ocurrencias y su hermosa figura.

Hoy, la joven se encuentra en Estados Unidos y desde allí, ha sorprendido, en más de una ocasión, a sus fans. Recientemente, enseñó el nuevo tatuaje que se realizó en la espalda: un ave. "Este 2021 fue un año de cambios, de desafíos, de transformarme. Por eso quiero compartir con ustedes que siempre están ahí", redactó junto a la postal en la que compartió el diseño.

"Porque este año muchos renacimos como el ave Fénix y nos reinventamos. No lo duden, todos podemos lograr lo que sea si nos lo proponemos", sumó y le consultó a los internautas sobre su experiencia en este último tiempo: "¿Qué fue eso que te hizo cambiar o transformarte?".

Ahora, una vez más se llevó todas las miradas con una serie de instantáneas que subió. Malaspina posó desde las playas de Miami e hipnotizó, a más de uno, con su gran belleza. "Los que ya me conocen un poco, sabrán que me encanta la playa a toda hora", escribió junto a las fotografías.

Romina Malaspina

Y agregó: "Y a vos del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta la playa? Yo podría decir que 1000". La publicación rápidamente se llenó de 'me gusta' y muchos de los usuarios, además de elogiarla, respondieron su pregunta.