Logra que tu árbol de olivo produzca más aceitunas con estos trucos

El olivo es un árbol muy resistente, de tronco grueso que, según cómo se pode, puede otorgarnos una agradable sombra en el jardín donde cobijarnos en los días de mucho calor. Se trata de una especie que puede adaptarse a condiciones climáticas adversas y no requiera de grandes cuidados, sin embargo, es usual que la producción de aceitunas pueda revertirnos algunos inconvenientes. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre esta planta.

Tanto las aceitunas como el aceite de oliva son dos productos muy apreciados en la gastronomía. Ambos pueden realizarse en casa con un poco de práctica y los utensilios adecuados. Si eres un amante de estos alimentos y has decidido cultivar tu propio olivo para obtenerlos, entonces hay algunos detalles que debes tener en cuenta.

Foto: Ambassador

A pesar de que se trate de un árbol nativo de Asia, la siembre de este árbol se expandió rápidamente por el mundo. Es en la península ibérica donde se encuentran las áreas de mayor cultivo y producción. Así también donde los derivados de esta especie gozan de un gran prestigio y han sido incorporados en la dieta mediterránea como imprescindibles.

Sin embargo, el olivo padece de un particular fenómeno llamado contrañada, conocido popularmente como vecería o añerismo. La ciencia todavía no ha podido establecer las causas finales por las que se produce, por lo tanto, no hay una solución final a este proceso. Sin embargo, algunas tareas culturales ayudan a disminuirlo.

Qué es la vecería

Se denomina vecería al ciclo de producción que se da en determinadas plantas productivas en el cual determinados años son más significativos mientras que, en otros, la cosecha es muy pobre.

Algunas teorías establecen que, en el caso de los olivos, esto se debe a que el periodo de crecimiento y maduración de la fruta es muy extenso y esto atenta contra los nuevos brotes que luego deberían florecer y fructificar.

Foto: Infojardín

Cómo disminuir el impacto de la vecería

Algunos expertos recomiendan recolectar de forma temprana las aceitunas para evitar que el próximo año la cosecha sea pobre. Esta estrategia puede hacerse seleccionando la fruta de mayor tamaño para permitir que el resto de los ejemplares continué creciendo.

Una poda temprana también puede ayudar a que el árbol concentre su energía en los brotes que producirán la próxima temporada.

Las labores de desmalezado, control de plagas y fertilización son fundamentales para disminuir el impacto de la vecería.