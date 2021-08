Friends: Jennifer Aniston revela que un actor era desagradable en las grabaciones

Casi dos décadas han transcurrido desde que salió al aire el primer episodio de Friends. Con las ocurrencias de sus personajes, la serie ganó millones de fanáticos en el mundo que hoy continúan estallando en risas con las divertidas escenas. Para alegría de los fieles seguidores de la tira creada por Marta Kauffman y David Crane, todas las temporadas están disponibles en HBO Max.

La química que existía entre Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler y Joey traspasaba las pantallas y los actores generaron fuertes vínculos. Sin embargo, hubo otros artistas que pasaron por el set de grabación que no fueron muy agradables y no congeniaron bien con el elenco. Fue Jennifer Aniston quien habló sobre esto en The Howard Stern Show.

"Lo gracioso es que ese hombre se disculpó por su comportamiento años después y solo dijo: 'estaba tan nervioso, para ser honesto, que no estaba en mi mejor comportamiento'", expresó la actriz estadounidense frente a las cámaras.

"Era como si estuviera demasiado por encima de esto, para estar en una comedia", señaló.

"Recuerdo que cuando estábamos haciendo una prueba de la cadena, la cadena y los productores simplemente se reían. Y esta persona decía 'escúchales, simplemente riéndose de sus propios chistes. Es tan estúp***, ni es siquiera divertido'", agregó.

Jennifer Aniston en 'The Howard Stern Show'

Y continuó: "Era como, '¿qué estás haciendo aquí? Tu actitud, esto no es de lo que se trata. Este es un lugar maravilloso y cálido en el que estar, y estás entrando en nuestra casa y simplemente cag**** en ella'".

¿Cuál de todos los invitados del ciclo habrá sido el que se comportó de esta manera?