Desde la piscina: Mónica Ayos enseña su preciosa bikini y derrite la red

Mónica Ayos se encuentra radicada en México junto a su marido Diego Olivera. Poco tiempo atrás, debido a su incursión en el mundo de la moda, se comenzó a decir que dejaría la actuación. Lejos está en los planes de la actriz abandonar su pasión y por ello, salió a desmentir los rumores.

"No me alejé ni abandoné una carrera que tanta felicidad me sigue dando y mucho menos para ponerme al frente de una empresa", manifestó enojada.

Ayos y Olivera

Y aclaró: "Construí mi carrera sin prisa, pero sin pausa... a pulso, artesanal, con bases sólidas y pilares de códigos inquebrantables. Me vio crecer cual flor de loto, en medio de pantanos difíciles y pegué volantazos dignos de pistera. Me dediqué a creer en mí y seguir mis sueños y mi vocación, eso fue desde mis 11 años arriba de un escenario y no lo cambió ni lo cambiará nada en el mundo (a menos de que sea un caso de fuerza mayor y no es mi caso)".

En Instagram, Ayos es una de las figuras argentinas más activa y diariamente comparte contenido que enamora a sus fanáticos. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, dejó sin aliento a más de uno con una fotografía sumergida en la piscina.

La artista posó sonriente para la cámara con una preciosa bikini y le llovieron los halagos. "Diosa Moni", "Sos un fuego", "Qué bella sos", "Una sirena", "Linda" y "Divina", son algunos de los elogios que se alcanzan a leer junto a la instantánea.