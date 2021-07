Silueta perfecta: Wanda Nara acaparó todas las miradas en traje de baño

Wanda Nara no fue menos, tras los videos y fotos de Antonela Roccuzzo haciendo ejercicio, y compartió su lujoso gimnasio privado. La personalidad de los medios de comunicación de 34 años se encuentra en Milán, donde cuenta con una impresionante casa familiar que adquirió junto al futbolista Mauro Icardi, cuando este defendía los colores del Inter.

Estos diferentes contenidos multimedia que compartió Wanda fue acompañado de un reflexivo y sorpresivo mensaje: “Para pedir perdón tengo que estar ebria ??, pero las que no tomamos no perdonamos. @technogym Grazie per sempre accompagnarmi”.

Este viernes, Wanda Nara publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza frente al espejo. La corista lució un ajustado traje de baño marrón de estampado azteca espectacular. Además, la también representante de fútbol complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

“Tranquila aquellos que te hieren suelen destruirse ellos mismos” fue el simple y reflexivo texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Wanda Nara

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la mujer de Mauro Icardi se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 150 mil corazones. Además, la mediática recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, que halagaron su espléndida figura física y su look escogido.