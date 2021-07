Todo un país la repudia: Karol G duramente criticada por faltar respeto a una cultura

Karol G, cantante colombiana, ha logrado enfurecer a todo un país con una de sus más recientes apariciones. La artista, que se lanzó internacionalmente con la canción “301” junto a al cantante Reykon en el año 2012, ha logrado realizar conciertos alrededor de todo el mundo. Es así que la cantante ha conseguido fama a nivel internacional, por lo que el dar un paso en falso puede ser realmente perjudicial para su carrera.

Si bien Karol G obtuvo mayor reconocimiento en el año 2013, cuando lanzó la canción “Amor de dos” junto con Nicky Jam. Actualmente la cantante ha lanzó numerosos sencillos logrando firmar un contrato con la destacada discográfica “Universal Music Latin Entertainment”. No obstante a pesar de su gran éxito la popular artista colombiana habría ofendido a millones de mexicanos con su presentación en los “Premios Juventud”.

Sin dudas uno de los mayores hits musicales de Karol G fue aquél que lanzó a inicios del año 2017, llamado “Ahora me llama” el cual interpretó junto a Bad Bunny. La canción que rápidamente se convirtió en un hit despegó rápidamente la carrera de la cantante llevándola a ingresar al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”. Ese mismo año, Karol también lanzó su álbum debut con el cual obtuvo el puesto dos en la lista “Top Latin Albums de Billboard”.

Entre los más recientes hits de la artista se encuentra “Tusa”, canción que vocaliza junto a Nicky Minaj. Sin dudas “Tusa” fue una explosión en el año 2020 logrando que Karol expanda aún más su público. Sin embargo parece que la suerte de la colombiana se estaría acabando ya que Karol G ha sido acusada de faltarle al respeto a los mexicanos con su actuación en Premios Juventud. Debido a ello la cantante ha recibido numerosos comentarios ofensivos como: “Soy la única que piensa que Karol G no debió cantar mariachi? Siento que es algo muy propio de los mexicanos, aparte su canción 200 copas está bien culei”

Imagen: Twitter

Si bien la presentación de Karol fue una de las más destacadas de la ceremonia, donde la artista se lució en un vestido amarillo enorme combinado con su cabello turquesa, tal parece que no fue del agrado del público mexicano su aparición en el escenario con un grupo de mariachis compuesto de puras mujeres. Karol G interpretó su nuevo hit “200 copas” pero lo hizo al estilo de una canción de mariachi clásica de fondo lo que causó reacciones negativas. Algunos de los comentarios negativos que recibió de mexicanos en las redes fueron: “Karol G con mariachi? Ay que no mam* que afán de meterse en un género con el que no puede. Que se quede con su tusa por favor y deje la música de mi país”. Otro de ellos fue: “Pobre ridícula esta Karol G ni idea de lo que es cantar música mexicana con mariachi, no tiene voz ni respeto. Cualquiera canta reggaetón pero no cualquiera puede cantar música ranchera”.