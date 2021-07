Sarita Elizondo brindó detalles del lanzamiento de 'Pasión de Gavilanes 2'

Casi dos décadas atrás, Pasión de gavilanes se estrenó en Canal Caracol y hoy, continúa siendo una de las tiras más elegidas por el público en Netflix. La historia de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo creada por Julio Jiménez generó un gran fanatismo en millones de televidentes en todo el mundo.

Por ello, no es extraño que haya mucha gente esperando ansiosa la llegada de la segunda temporada. Ahora, Natasha Klauss, la actriz que le dio vida a Sarita Elizondo, habló de cómo será. "Las cosas están ya muy encaminadas. Faltan muy poquitas cositas para poder decir que sí. O sea yo soy de las que creo de las que ya grabando, como me ha pasado con este proyecto nuevo, que uno puedo decir ‘Sí, ya está. Es una realidad’", explicó.

Y contó: "Yo ya cerré una primera parte. Lo más seguro, salvo que pasen cosas que no están dentro del manejo de uno, es que yo voy a estar en la segunda temporada. No puedo responder por los demás. Creo que cada uno tiene que decir si sí o si no va a estar".

"Nosotros ya recibimos una sinopsis larga donde nos han contado obviamente lo que va a ser la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y les quiero decir… Yo en mi caso particular, no me imaginaba algo tan bien escrito. O sea, Julio Giménez es el mejor, junto con Iván, son los mejores. Pero honestamente de verdad que son genios", manifestó.

Klauss no pudo ocultar su emoción. "No se imaginan lo que va a ser Pasión de Gavilanes 2. Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar pero no puedo. Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada", señaló.

Hermanas Elizondo

Con respecto a sus compañeros, indicó: "Ojalá podamos estar todos. Yo también soy partidaria de que no sería lo mismo si no podemos estar los que estuvimos ¿Cierto? En la primera temporada, pero no depende… Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y que la personas estén contentas, o que las personas decidan por sus vidas".