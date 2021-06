Shakira está resentida con su suegra por arruinar completamente su imagen

Shakira es una artista con reconocimiento a nivel mundial debido a que se desempeña como cantautora, productora discográfica, actriz, bailarina, empresaria, embajadora de buena voluntad de UNICEF y filántropa colombiana. Si bien la cantante de 44 años es conocida por su estilo único tanto musicalmente como en su look, la bailarina dio un mal paso con cierto corte de cabello el cual habría sido sugerido por su suegra.

La cantante ha sido llamada la “Reina del pop latino” debido a que es considerada un icono mundial de la música latina. Shakira ha vendido más de 75 millones de álbumes y sencillos, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. La artista sumamente exitosa en la industria de la música, no tendría tanto éxito en su relación con su suegra, la madre de nada más y nada menos que Gerard Piqué, empresario y futbolista español que juega como defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España.

Fue así que la revista Vogue ha popularizado mediante la plataforma de YouTube un video de Shakira exponiendo el gran error que cometió en su apariencia. El segmento llamado “Mi vida en looks” fue el que destacó el cabello de la cantante, segmento en el que también han participado Thalía y Salma Hayek.

Haciendo una revisión de los antiguos looks de Shakira, la cantante afirmó que abusaba del maquillaje y que nunca jamás volverá a cortarse el pelo al estilo melena. Este estilo de corte fue sugerido por la madre de Piqué, con quien mantiene una relación desde principios del año 2011. La cantante y el futbolista quienes se llevan 10 años de diferencia de edad, tienen dos hijos: Milan y Sasha.

Imagen: Vanitatis

Al hablar sobre su mal corte de cabello, Shakira no pudo evitar mencionar que su suegra, la madre de Gerard Piqué, fue la culpable de tal desastre. Sobre ello la cantante comentó: "Qué mal corte de pelo. Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: 'Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado'. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra". No obstante la artista también reconoció sus propios errores como el usar un vestido de leopardo ajustado que le hacía parecer "Un tamal" y el utilizar una excesiva cantidad de maquillaje.