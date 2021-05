El secreto que ocultan Camila Cabello y Shawn Mendes

Camila Cabello, cantante y compositora estadounidense de origen cubano, lleva ya casi dos años de relación con Shawn Mendes, ¿Acaso estarían listos para dar el siguiente paso? Camila dio su gran salto a la fama como miembro del grupo de chicas “Fifth Harmony”, formado en el reality de televisión “The X Factor USA” en 2012. No obstante, Cabello decidió establecerse como solista alcanzando el número cuatro en el ”Billboard Hot 100” de Estados Unidos.

Por su parte Shawn Mendes es un cantante y compositor canadiense quien se hizo conocer al publicar sus propias versiones de canciones en la aplicación para compartir videos “Vine”. Posteriormente, Mendes debutó en la cima del” Billboard 200” de EE. UU. convirtiéndose en uno de los cinco artistas que debutaron en el número uno antes de los 18 años. Su sencillo "Stitches " alcanzó el número uno en el Reino Unido y el top 10 en los Estados Unidos y Canadá. Camila y el cantante se conocieron al interpretar juntos el hit musical "I Know What You Did Last Summer" en el año 2015.

Camila Cabello y Shawn Mendes comenzaron a salir desde julio de 2019. Su relación ha sido víctima de controversia, debido a que ambos fueron acusados ​​de intentar formar una relación con fines publicitarios. No obstante esta tierna pareja ha continuado su relación a pesar de las críticas logrando estar más unidos que nunca. Recientemente ambos asistieron al concierto de Gente de Zona en Miami, el cual contó con la presencia de Marc Anthony. Los cantantes cubanos de Gente de Zona se emocionaron al notar la presencia de Camila y Shawn Mendes tanto que los invitaron al camerino para compartir un momento.

Alexander Delgado, fundador de la banda, compartió el momento en el que se reunieron y Mendes hasta se animó a hablar un poco de español. El otro miembro de Gente de Zona, Randy Mountain, también compartió la emoción del sorprendente encuentro al postear fotos individuales con Camila y con Shawn. Sin embargo, lo que causó mayor conmoción fue que Alexander publicó una historia de Instagram agradeciendo a todos los que asistieron al concierto pero extrañamente se refirió a Shawn como el esposo de Camila al decir: “Gracias a Camila Cabello y su esposo...”.

Finalmente, Camila re -posteó la historia en su cuenta de Instagram sin corregirlo y simplemente añadiendo “Te quiero hermano”. ¿Acaso será que los chicos de Gente de Zona saben algo de la pareja? Los rumores de un supuesto compromiso comenzaron cuando Cabello pasó la navidad con la familia de Shawn en Canadá debido a que sólo días antes, Shawn Mendes revelo que si han hablado sobre llegar al altar ya que de no ser así el se desconectaría de la relación.