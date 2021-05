Ya olvidaron a Johnny Depp: Warner Bros encontró nuevo actor para Willy Wonka

En marzo de 2023 Warner Bros tiene pensado estrenar 'Wonka', la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Para el papel, la productora ya tiene comprometido al joven actor Timothée Chalamet. El film estará a cargo del escritor y director británico Paul King y la historia es de Simon Rich.

La trama contará los comienzos de Willy Wonka, el personaje de la novela de Roal Dahl interpretado por Johnny Deep en el film de Tim Burton en 2005. Tal como informó Deadline, será un musical sobre los orígenes del creador de la icónica fábrica de chocolate que visita Charlie Bucket en la novela del autor de 'Matilda'. Es por ello, que el joven que protagonizará el largometraje tendrá que entrenar arduamente ya que, además de cantar, deberá bailar en varias escenas.

DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES

Para el rol principal, la productora tuvo en mente a otro joven también: Tom Holland. Pero finalmente fue el intérprete de 'Call me by your name (Llámame por tu nombre)' quien asumirá el gran desafío de darle vida al chocolatero.

Deep no aparecerá en el film ya que, no es ninguna novedad que, rompió relación con Warner luego de perder el juicio por difamación contra el diario The Sun, el cual lo acusaba de "golpeador de esposas". Cuando se conoció el veredicto, la compañía estadounidense oficializó su despido de la saga 'Animales Fantásticos' donde iba a interpretar a Gellert Grindelwald, y fue Mads Mikkelsen quien lo reemplazó.

Desde este episodio, la productora no fue bien vista por los fanáticos del actor. No solo por haberlo desvinculado de sus proyectos, sino también por continuar trabajando con su exesposa Amber Heard. Sin lugar a dudas, el enojo de sus seguidores se incrementará ahora que el artista no aparecerá en la nueva película del personaje de ficción creado por el novelista galés de ascendencia noruega.