"Sex and the City", la historia de aquellas mujeres que se apoderan de una ciudad con su increíble glamour y belleza está de vuelta. Tal parece que la franquicia regresa a la televisión en la plataforma de HBO Max y el entusiasmo de los fans por revivir la historia es indudable, no obstante, tristemente no todos los personajes volverán a causa de distintos motivos.

Iniciando por Kim Cattrall, quien interpretaba a "Samantha Jones" dejó en claro que no quiere volver a trabajar en la serie. Sin embargo, esto tendría una razón más allá de un simple capricho debido a que Cattrall y Sarah Jessica Parker tuvieron un duro enfrentamiento que quebrantó la relación para siempre. Según los rumores su enemistad se debió a que Darren Star, principal productor e íntimo amigo de Kim, fue reemplazado por Michael Patrick King, uno de los mejores amigos de Sarah.

Posteriormente, Parker fue nombrada productora ejecutiva, por lo cual cobraría mucho más que el resto de las coprotagonistas y esto tampoco le simpatizó a Cattrall. Kim reveló en “Friday Night de Jonathan Ross”, que esa diferencia salarial fue lo que verdaderamente marcó el fin de la serie. No obstante la guerra siguió cuando “Daily Mail” confirmó que no habría una tercera película debido los caprichos de Cattrall, por lo que la actriz se defendió: “La única demanda que hice fue que no quería hacer una tercera película… y eso fue en 2016. Sarah Jesisca Parker dio su propia opinión “Se acabó… no lo vamos a hacer. Estoy decepcionada, teníamos un guion precioso, divertido, desgarrador y con historia. No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener la experiencia, es más decepcionante para la audiencia que tanto esperó otra película”.

Finalmente Kim Cattrall se descargó y dijo lo que realmente pensaba: “Tomé la decisión de no participar en el film en diciembre de 2016 cuando recibí una llamada. Mi respuesta fue simplemente ‘gracias, pero no’...Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias. Es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido” . En 2028 la relación entre las actrices llegó realmente a su fin cuando Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, a lo que Kim respondió: "“Mi madre me preguntó hoy ‘¿Cuándo te dejará en paz esa esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto MUY claro... No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”

En cuanto a las buenas noticias, Chris Noth, John Corbett y David Eigenberg han firmado para repetir sus papeles en el reinicio de "Sex and the City". Es decir que Big, Aidan y Steve serán parte de la serie en HBO Max. No obstante, la diseñadora del vestuario de los looks icónicos de Carrie, no regresará por lo que será reemplazada por la estilista Molly Rogers quien trabajó en "The Devil Wears Prada". Finalmente se agregó un nuevo personaje: Che Díaz, un comediante no binario y "Queer" que presenta un podcast en el que Carrie Bradshaw aparece regularmente.