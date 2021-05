Whatsapp: ¿Es verdad que la aplicación cerrará tu cuenta al no aceptar sus nuevas condiciones?

A principios del año pasado WhatsApp se vio envuelta en una de las críticas más duras que ha recibido en los últimos tiempos porque con la aplicación de los nuevos términos y condiciones se rumoreaba que la aplicación espiaba a sus clientes. Es por ello que la empresa tomó cartas en el asunto y extendió el plazo de las nuevas condiciones para el próximo 15 de mayo, como era de esperarse, muchos de los usuarios de la aplicación tuvieron la mejor excusa para cambiarse a otras aplicaciones como Telegram y Signal.



Si los usuarios no aceptan estos términos podrán perder el servicio de mensajes que ofrece la aplicación móvil, hasta el punto de quedar desactualizada, sin perder dicha cuenta a menos que esté 120 días sin actividad. Para evitar esto WhatsApp ha creado una serie de recordatorios para los usuarios que todavía no han aceptado los nuevos términos. Además ha establecido una campaña en la cual deja en claro que ningún mensaje, llamada o videoconferencia puede ser vista o escuchada por ninguna persona interna o externa de la empresa estadounidense.



"Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en la aplicación. Todo lo que compartan quedará entre ustedes", expresó la empresa de mensajería en un comunicado a principios de la semana que intentaba llevar tranquilidad a los actuales usuarios.



¿Qué pasaría si no aceptas las condiciones de WhatsApp?

Primero empezarás a tener un servicio limitado por parte de la aplicación de mensajería, es decir, a principios la persona no podrá acceder a sus listas de chats dentro de la aplicación. Si la persona aún así continúa sin aceptar no podrás recibir llamadas ni notificaciones, por lo que la aplicación dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono. Estas limitaciones no ocurrirán todas al mismo tiempo y serán implementadas paulatinamente con los recordatorios constantes de la aplicación para sus usuarios.

Imagen: El Confidencial



Según la página web oficial de la aplicación: "No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización". Esta nueva actualización no es más que una mejora para todas esas personas que deseen dar un paso adelante con su pequeño o gran negocio, lo cual sin duda alguna, es una ayuda extra para todos los pequeños emprendedores.