La China Suárez muestra cómo debe llevarse puesto un vestido hippie chic esta temporada

La China Suárez reveló en una reciente entrevista para “El Planeta Urbano” la importancia que le otorga a la salud mental: “Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos ‘desarreglos hormonales’ que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra. En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre”.

Tras pedir ayuda a profesionales, le hablaron los médicos le hablaron a María Eugenia del “síndrome premenstrual: “Se habla poco de eso. Y entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”.

En las últimas horas, la China Suárez publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la bella blonda luciendo un vestido étnico en color azul oscuro y una capa borravino de chifón que adelantó la tendencia hippie chic que promete volverse tendencia en esta temporada otoño-invierno.

Fuente: Instagram La China Suárez

“Mis amigxs @vars_ok y su nueva colección. Estoy feliz de hacer su campaña un año más. Ojalá sea para siempre ❤️ 🏻” fue el sencillo y promocional texto que eligió Suaréz para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram La China Suárez

Como era de esperarse estas fotos que tiene como principal protagonista a la pareja de Benjamín Vicuña se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 6 mil corazones. Además, recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fans.

Fuente: Instagram La China Suárez