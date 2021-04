Indignación entre las fans: Ariana Grande se queda con el trabajo de Nick Jonas

Ariana Grande Butera nació en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos el 26 de junio de 1993. Es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas. Pese a su juventud Ariana Grande ha conseguido que 5 de sus álbumes se destaquen en la primera posición dentro del Billboard 200 de Estados Unidos.

Ariana comenzó su carrera en 2008 en el musical “Trece” de Broadway, antes de interpretar el papel de “Cat Valentine” en la serie de televisión “Victorious” de Nickelodeon y en la secuela, “Sam & Cat”. También ha aparecido en otros papeles de teatro y televisión y ha prestado su voz a series de televisión y películas animadas. Además la celebridad se ha convertido en toda una influencer llegando a tener casi 230 millones de seguidores en la plataforma Instagram.

Aunque ha trabajado mucho como actriz, su carrera la ha centrado en ser cantante; por ello tras conocerse la noticia de que será la nueva jurado del reality "The Voice", ha dicho a los medios: "He sido una gran admiradora del programa durante tanto tiempo". "No puedo esperar para enfrentarme a los increíbles entrenadores, conocer a estos nuevos artistas y ayudarlos a llevar su oficio al siguiente nivel".

Imagen: Instagram Ariana Grande

Los fanáticos y sus colegas también se apresuraron a compartir su entusiasmo. Jenny Groom, ejecutiva de NBC Compañía Nacional de Radiodifusión dijo al respecto “Las inigualables habilidades vocales, la creatividad y la experiencia única de Ariana en todas las facetas de la industria la convertirán en una entrenadora invaluable para la próxima generación de artistas”.

Imagen: Instagram Ariana Grande

Luego agregó: "Nos emocionó saber que ella es una verdadera fanática de “La Voz” y saber que este entusiasmo se sumará a su impacto como entrenadora dinámica". La cuenta oficial de “La voz” publicó en Instagram: "La mejor sorpresa de todas". Miles Diggs, fotógrafo de celebridades dijo: "Tuve que verificar para asegurarme de que no era día de los inocentes", aseguró acerca del desembarco de Ariana Grande en el show.