Silueta perfecta: Jimena Barón eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Jimena Barón participó del programa y se refirió a las apps de citas y de los hombres en general en la actualidad. “No, hablo. Nunca en mi vida va a pasar nada, menos en pandemia. O sea, no tiene ningún sentido. Nada, está difícil. Y no solo por mí. Por conversaciones con amigas solteras, está muy complicado. El hombre está como…” indicó la actriz de 33 años.

“Yo no entiendo qué hay que hacer con los hombres, si tengo que ser menos salvaje, y por ahí como bajar el lado sexual. Pero cuando le hablás de tu mascota, de cuando eras niña, tampoco… No entiendo qué hay que hacer. Así que, por ahora, nada” amplió Jimena en el programa de la señal “ElTrece”.



Este pasado martes, Jimena Barón compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la intérprete de “Se Quema” desplegando toda su belleza en su departamento, luciendo a la vista solamente un pantalón de jean, su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Buenas noches 😜” fue el corto y sencillo texto que eligió de epígrafe Barón para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 327 mil corazones. Además, esta publicación recibió miles de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su esbelta figura física.