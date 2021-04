Conoce a la espectacular hija de Madonna: Lola Leon

Loudes María Ciccone Leon, fruto del amor entre Madonna y Carlos Leon (un preparador físico cubano), o Lola como le dicen; heredó tres cosas de su madre: la cara angulosa, la mirada y la sonrisa. De su padre heredó el color de piel y el caminar ya que se desplaza como una pantera. Su color de cabello también nos recuerda a su padre.

La primogénita de Madonna se sumó a la moda de sobaquember: el derecho femenino (derivado del feminismo) de dejarse crecer el vello en las axilas. Su madre lanzó “Chica material” en 1984, su letra decía “Algunos chicos me besan/ otros me abrazan/ y está bien/ pero si no me dan crédito/ acabo marchándome”, ¿Será esta la consigna también para su hija?

Lourdes quien ahora cuenta con 24 años, comenzó sus primeros años artísticos en la escuela “La Guardia High School of Music & Art & Performing Arts”, ahora Lola está estudiando la carrera de Artes Escénicas en la Universidad de Michigan. Además baila y posa de vez en cuando para alguna marca de indumentaria que la contrata. Dueña de un bello cuerpo, digna hija de su madre, pasa sus días entre sus estudios y el modelaje.

La hija de Madonna es la primera de seis hermanos ya que comparte su ADN con Rocco hijo que su madre tuvo con el director de cine Guy Ritchie. Cuando Lola tenía diez años y Rocco seis, Madonna decidió viajar a Malawi en África con su fundación Raising Malawi. Allí decidió adoptar a David, un niño que vivía en un orfanato.

Un año después también en Malawi la cantante adoptó otro niño al que llamó Mercy. En enero de 2017 Madonna adoptó a dos hermanas mellizas Stella y Esther que ahora cuentan con 11 años de edad. Las pequeñas también fueron adoptadas en Malawi.

Según Stella McCartney, hija de Paul y linda McCartney, que es diseñadora de moda ha dicho de Lourdes: “Lola, a quien conozco de toda la vida, está en los inicios de su carrera como artista. Ella es independiente, inspiradora y un espíritu libre y joven”.

Imagen: Instagram

En una entrevista a revista Vogue teen lola dijo: “Adoro cuando alguien no pretende ser algo que no es” y de paso explicaba por qué no usaba las redes sociales, a lo cual agregó: “Tengo demasiada gente atrás juzgándome”. Parece que finalmente ha sucumbido a las redes sociales, aquí te mostramos las fotos con las que encendió las mismas.