Confesiones reveladas: Meghan y el príncipe Harry cuentan su propio infierno

Lo que comenzó siendo aparentemente un cuento de hadas, pronto se convirtió en algo desagradable al comienzo, y finalmente triste, hacia el final. Con una relación conflictiva de la pareja con la casa real y la prensa británica. En enero de 2020 Meghan Markle y Harry tomaron la decisión de dejar la casa real, hecho que fue rotulado como “Megxit” o salida de la casa real. Los duques de Sussex se instalaron primero en Canadá y luego en los Ángeles California con su hijo Archie de ahora 22 meses.

El matrimonio le expresó a la reina Isabel que: "no regresarían como miembros trabajadores de la familia real" al lo que la reina respondió publicando un comunicado que dictaba lo siguiente: "Los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales en poder del duque y la duquesa serán devueltos a Su Majestad. Antes de ser redistribuidos entre los miembros trabajadores de la familia real”. El mismo palacio señaló que: la familia real estaba "entristecida por su decisión", pero el príncipe Harry y Meghan Markle "siguen siendo miembros muy queridos de la familia".

Meghan dijo: “Lamento haberle creído a la familia cuando dijeron que me protegerían. Lamento creer eso porque creo que si realmente hubiera visto que eso no estaba sucediendo, hubiera podido hacer más. Pero creo que se suponía que no debía saberlo”; y luego agregó: “No se suponía que yo supiera. Y ahora, como en realidad estamos del otro lado, no solo hemos sobrevivido, sino que estamos prosperando”.

Harry por su parte comentó sobre su relación con su hermano “Como he dicho antes, amo a William el está en pedazos. Él es mi hermano, hemos pasado juntos por el infierno”, y añadió “Quiero decir, tenemos una experiencia compartida. Pero vamos por caminos diferentes […] la relación está distanciada, de momento. Y, ya sabes, el tiempo cura todas las cosas por suerte”.

Imagen: Lecturas

"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera”, declaró el príncipe Harry en clara referencia a su madre Diana Spencer. Algo similar ocurrió con el tema racial y las redes sociales, "Creo que el punto de inflexión más grande para mí fue nuestra unión", dijo; y señaló que ni siquiera se dio cuenta de cuánto racismo caería sobre Meghan: "[Nos fuimos por] falta de apoyo y falta de comprensión".

Harry contó que su padre “dejó de atenderle telefónicamente” cuando él anunció su partida. Dijo tener la esperanza de que con el tiempo pueda recuperar la relación con su padre: "Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor, y Archie es su nieto. Siempre lo amaré, pero se ha causado mucho daño. Y continuaré haciendo lo que sea, una de mis prioridades es tratar de sanar esa relación”.

Imagen: La Voz de Galicia

En 2019 Meghan buscó ayuda para paliar sus pensamientos suicidas. "Mira, estaba realmente avergonzada de tener que decirlo en ese momento y avergonzada de tener que admitirlo ante Harry especialmente, pero sabía que si no lo decía, lo haría”, “ Simplemente ya no quería estar viva ”, relata su peor momento Meghan Markle.

Durante la entrevista a Harry y Meghan, ella dijo que la familia real no quería convertir a Archie en príncipe ni brindarle seguridad, reveló que se hablaba en palacio sobre el color de piel del niño, de lo que eso significaba y de cómo se vería. La ex actriz no quiso revelar quién exactamente tuvo esa conversación con Harry.