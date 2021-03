Justin Bieber nuevamente en prisión por una increíble razón

Justin Bieber, cantante y compositor canadiense, parece haber dado un nuevo rumbo a su vida luego de su casamiento con a modelo Hailey Baldwin dejando atrás los malos hábitos que solía llevar. Sin embargo, extrañamente el cantante volvió a visitar la cárcel recientemente. Es sabido que la popularidad de Bieber se debe también a causa de su controversial vida repleta de escándalos y rumores que lo han llevado a pasar alguna breve estadía en prisión en el pasado.

Bieber tuvo varios entredichos con la ley, teniendo que enfrentar la prisión durante su carrera. Una de estas ocasiones se dio en Miami Beach, Florida, en el año 2014 cuando fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol , tener la licencia de conducir vencida y por resistirse al arresto. La policía declaró que Justin les dijo a las autoridades que había consumido alcohol, fumado marihuana y tomado medicamentos recetados; el artista fue liberado con una fianza de 2.500 dólares. Aunque finalmente Bieber se declaró culpable de resistirse a un oficial y de conducir sin el debido cuidado y atención. Fue multado y sentenciado a asistir a un curso de manejo de la ira y a un programa sobre conducir en estado de ebriedad. Además, hizo una contribución de 50.000 dólares a una organización benéfica para niños local.

Luego, Justin Bieber fue acusado de un delito menor de vandalismo en California por arrojar huevos a la casa de su vecino causando daños por miles de dólares. La policía confirmó el tener imágenes de video del cantante en el acto. Debido a esto, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles lo sentenció a: pagar 80.900 dólares en restitución, cumplir dos años de libertad condicional, completar doce semanas de manejo de la ira y cinco días de servicio comunitario.

Una vez más, Bieber fue arrestado y llevado a la prisión por ser acusado de agresión y conducción peligrosa luego de una colisión contra una minivan. Además el cantante habría generado una altercado físico pero culpó del incidente a "la presencia indeseada de paparazzis”. Otro hecho a destacar ocurrió noviembre de 2014 cuando se le ordenó comparecer en Argentina dentro de los 60 días por el Juzgado de Buenos Aires para rendir testimonio sobre una presunta agresión a un fotógrafo. No obstante, al no hacerlo, se emitió una orden de aprehensión y dos de sus guardaespaldas fueron liberados en Argentina. Otro país en el que el cantante no es querido es China ya que el gobierno chino prohibió a Justin actuar en China "Para mantener el orden en el mercado chino y purificar el entorno de actuación chino, no es adecuado traer animadores que se portan mal”.

Imagen: Instagram Justin Bieber

Sin embargo, en esta ocasión Justin Bieber habría ido a la prisión por voluntad propia para predicar la biblia. El cantante visitó la prisión estatal del condado de Los Ángeles junto con un pastor para apoyar a los programas religiosos que se le ofrecen a los presos. No se sabe si Justin cantó para los prisioneros o si solo fue a hablar de la Biblia. Al respecto del tema el cantante publicó una foto en Instagram en el cual se encuentra siendo escoltado por guardaespaldas para ingresara la cárcel. En esta misma expresa “… Los motivo a que dejen que su pasado les recuerde que tan lejos han llegado en la vida gracias a Dios…”