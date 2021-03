Cardi B denunciada luego de su presentación en los Premios Grammy 2021

Los Premios Grammy 2021 dejaron mucho de qué hablar luego de una inolvidable noche en la cual múltiples artistas fueron galardonas. Además de ello muchos otros presentaron un show en vivo en el cual interpretaron los hits musicales del momento. Entre estos artistas podemos mencionar a Cardi B, una rapera que causa un particular escándalo luego de su presentación la cual dejó a muchos enojados.

La presentación de Cardi con su hit musical WAP, fue catalogada como escandalosa e inadecuada para una premiación tan importante como los Grammy's. Esto se debería al tipo de baile realizado ya que sería “subido de tono” y tendría insinuaciones vulgares. Debido a esto Candace Owens una autora comentarista política y activista conservadora estadounidense, lanzaría su odio público.

Candace, quien se hizo conocida por su activismo pro-Trump como mujer negra, decidió dar su opinión al respecto del show brindado por Cardi B en los Premios Grammy. Owens expresó en Twitter “...Estabas en tu peor momento en el escenario de los Grammy” además de criticar en específico las poses del baile de la rapera. Cardi B es conocida por no guardar silencio cuando es atacada y defenderse siempre con fiereza, es por ello que la rapera decidió compartir en Twitter un tweet el cual supuestamente habría publicado Candace. Sin embargo realmente este tweet estaba “fotoshopeado”. Esta publicación decía “Sí, mi esposo me fue infiel con mi hermano. Sí, él dijo que no cuando les pregunté si podía estar con ellos”. Esto sería razón suficiente para que Owens decidiera demandar a la artista.

Imagen: Snopes.com

Tiempo después Cardi publicó otro tweet el cual decía “No sé por qué Candy está tan molesta con WAP. Simplemente me deje inspirar con nuestra próxima ex primera dama…” . Además de ello, adjuntó en la publicación una foto de Melania Trump posando en paños menores en sus épocas de modelo por los años 90´. Esto fue una clara provocación para Candace Owens quien apoya ciegamente a Donald Trump.

Imagen:

Twitter

Imagen: Twitter

Esto sin dudas aumentaría la furia de Candace convenciéndola aún más de seguir adelante con su demanda hacia Cardi B por difamación y daño de imagen al difundir información falsa. Sin embargo Cardi B decidió borrar todas las publicaciones de Twitter con respecto al tema por el cual Candace la atacó. Debido a ello, la rapera declaró en la misma plataforma “En realidad borré todos los tweets entre nosotras desde el principio porque mi plataforma es para divertirnos y entretenernos. Los tweets entre tú y yo no entretenían a nadie. Se estaba volviendo aburrido