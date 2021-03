Nicole Neumann enseñó una rutina de baile improvisada en la red y sorprendió a todos

Nicole Neumann se encuentra viviendo un gran presente laboral y al parecer, también amoroso. Recientemente, la incorporación de América TV estuvo en boca de todos por su nueva relación amorosa. A la blonda se la vincula con un reconocido deportista de nuestro país: el piloto Juan Manuel Urcera. "Me dijeron que los vieron juntos, que están bien, y que están iniciando una relación. Pero no sé si hay más gente en la vida de ellos... Él está muerto con ella y vuela", reveló Karina Iavícoli en Nosotros a la mañana.

Además, pocos días atrás, en Santo Sábado, el ciclo televisivo que ahora encabeza junto al Pelado López, contó que desde hace tiempo le vienen ofreciendo trabajar en la política. La modelo expresó que no le interesa ser parte de esta esfera y explicó cuáles son sus motivos. "Es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo", indicó sin inmutarse.

El precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión y la diputada del Partido Propuesta Republicana, Cornelia Schmidt-Liermann, quien forma parte del interbloque Cambiemos son quienes le han insistido para que se sume a sus fórmulas y no han tenido éxito con sus pedidos.

Neumann también es una de las figuras argentinas que mayor revuelo ocasiona en la red. La última publicación que realizó en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida y sorprendió a más de uno de los internautas. La blonda compartió un clip improvisando pasos de baile y se llevó todos los aplausos.

"El improvisa y yo trato de seguirlo @onmove.josetelesco. Lo importante es mover el esqueleto y liberar endorfinas, ¿no? Va de menor a mayor igual, prometo (final con truquito, esperenlo)", redactó junto a las imágenes que se llenaron de elogios y 'me gusta'.